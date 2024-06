Résultat des législatives à Feuchy : l'élection 2024 en direct

14:24 - Démographie et politique à Feuchy, un lien étroit

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Feuchy révèlent des tendances évidentes susceptibles d'affecter les résultats des législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,94% et une densité de population de 192 hab par km², les questions liées à l'emploi et au logement sont des sujets majeurs. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (16,98%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 418 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (14,33%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (8,04%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Feuchy mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 31,95% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.