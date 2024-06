Résultat des législatives à Flers : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Flers, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas la décision de ceux qui avaient choisi la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, a des chances d'en attirer une part. La barre est haute. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Flers, le binôme Nupes avait en effet enregistré 19,7% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (23,79% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,75% pour Yannick Jadot, 2,12% pour Fabien Roussel et 2,3% pour Anne Hidalgo). Lors des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est arrogée 13,35% à Flers. Mais on peut en revanche se projeter sur un résultat de 32% pour la gauche pour ce premier round dans la commune, la part de voix du leader Place Publique étant à additionner avec celles de l'insoumise Manon Aubry (14,7%), de l'EELV Marie Toussaint (3,08%) et enfin de Léon Deffontaine (2,12%).

18:42 - Un RN vainqueur à Flers à 20 jours des législatives Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Le Rassemblement national pourrait s'afficher à 20% à Flers lors du premier tour de ces législatives si la dynamique prévue par les européennes 2024 se répercute localement. Le Rassemblement national est même crédité d'environ un tiers des suffrages dans l'Hexagone, soit 15 points de plus qu'il y a deux ans. Un gain à ajouter aussi à son résultat dans la localité ce dimanche 30 juin ? Le pronostic est simple voire simpliste, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement sur place. Le RN a en effet déjà gagné 4 points ici, rien qu'entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de 2024.

15:31 - Un 27,58% dans la moyenne nationale pour Bardella à Flers début juin Se retourner sur le tout dernier test électoral semble également avisé au moment d'anticiper le scrutin des législatives, le verdict qui s'est imposé à tous à l'issue des élections du 9 juin dernier étant marquant. C'est en effet la liste Rassemblement national portée par Jordan Bardella qui a remporté les élections du Parlement européen il y a trois semaines à Flers, avec 27,58% des suffrages devant celle de Valérie Hayer avec 17,14%, suivie par Manon Aubry avec 14,7%.

14:32 - Qui est sorti vainqueur de l'élection présidentielle à Flers ? L'élection à la présidence de la République est certainement la référence pour appréhender au mieux une préférence politique locale. Lors de l'élection présidentielle, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Emmanuel Macron en tête grâce à 31,68% au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon avec 23,79%. Celle qui fut finaliste à deux reprises au niveau du pays ne finissait ici qu'avec 21,2% des votes. C'est finalement Emmanuel Macron qui terminera gagnant à 64,43% contre 35,57% pour Le Pen au deuxième round dans la localité.

12:32 - À Flers, les résultats des dernières législatives toujours aussi parlants aujourd'hui ? Regarder le scrutin législatif le plus récent fait figure d'évidence au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Même si ceci ne prédit pas le futur… En 2022, aux législatives, le RN ratait la marche au premier tour dans la commune de Flers, cumulant 14,04% des voix sur place, contre 33,10% pour Jérôme Nury (Les Républicains). Et le second tour ira dans le même sens avec encore Jérôme Nury (Les Républicains) au sommet localement.

11:02 - Le poids démographique et économique de Flers aux législatives Les facteurs démographiques et socio-économiques de Flers montrent des tendances nettes susceptibles d'influencer le résultat des élections législatives. Avec une densité de population de 702 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 19,6%, les questions liées au chômage et au logement sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1991,13 €/mois, sont souvent caractéristiques d'une tension économique locale. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 10,03% et d'une population étrangère de 8,03% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Flers mettent en avant une diversité de qualifications, avec 42,14% des habitants non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Taux de participation aux élections : focus sur Flers L'abstention sera à n'en pas douter l'une des clés de ces élections législatives 2024 à Flers (61100). Les jeunes générations montrent généralement une désaffection pour les scrutins électoraux, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les législatives ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 66,68% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au scrutin. La participation était de 66,47% au second tour, c'est-à-dire 6 360 personnes. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 42,01% au premier tour. Au second tour, 38,92% des citoyens se sont déplacés. Quelle sera la participation à Flers cette année ? Quel député détrônera Jérôme Nury dans la 3ème circonscription de l'Orne ?