Résultat des législatives à Florange : premiers chiffres de l'élection 2024

19:52 - Le résultat de la Nupes aux législatives 2022 à Florange à la loupe La Nupes, qui a déjà explosé malgré son excellent résultat lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir son score basculer vers la nouvelle alliance à gauche aux législatives 2024 ? La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Florange, le binôme Nupes avait en effet accumulé 27,24% des votes dans la localité. Quelle part votera pour le Front populaire, représentant la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe-Ecologie et d'autres, et annoncé dans un combat serré avec l'alliance du centre dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections législatives ? La liste Place-Publique dirigée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment cumulé 7,92% à Florange pour les élections continentales. Reste que dans la ville, il faudra aussi assimiler les 18,29% de Manon Aubry (LFI), les 2,35% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,35% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit une somme de 29% cette fois.

18:42 - Une évolution impressionnante du RN à Florange Que peut-on retenir de cet ensemble de données ? Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été grattés par le RN au niveau local entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Il est donc permis de penser que le RN puisse dépasser les 50% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une percée du RN aussi à Florange au début du mois ? Revenir quelques semaines en arrière apparaît également comme évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin, le résultat qui est tombé lors des élections du 9 juin dernier étant un marqueur majeur. C'est en effet la liste Bardella qui a dominé les élections européennes il y a trois semaines à Florange, avec 42,89% des voix (1494 voix) devant la liste dirigée par Manon Aubry avec 18,29%, elle-même suivie par la liste de Valérie Hayer avec 8,24%.

14:32 - En 2022, qui serait devenu président selon les élections de Florange ? Le choix du chef de l'Etat est probablement la meilleure loupe pour estimer une préférence politique locale. Performance notable : le Rassemblement national avait obtenu au premier tour un résultat plus fort aux législatives dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du président de la République. Celle-ci avait rassemblé 31,46% au 1er tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, obtenant respectivement 28,58% et 21,26%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 50,6% contre 49,4%).

12:32 - Nouveau raid pour le RN à Florange ? Le score de la formation RN portée par Jordan Bardella au premier tour sera l'observation majeure au niveau local pour cette élection du Parlement français. Le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Florange lors des législatives 2022. On retrouvait en effet Laurent Jacobelli en tête au premier tour, avec 37,46% dans la commune, qui votait pour la 8ème circonscription de la Moselle. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 53,20%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 46,80%.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Florange : ce qu'il faut retenir A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Florange fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 11 869 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 595 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de familles possédant au moins une automobile (78,71%) montre le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. La présence de 934 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 16,62%, favorise son multiculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,6%, la ville affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 22 744 euros/an, illustrant un certain niveau de prospérité. En conclusion, Florange incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Participation à Florange : les leçons des précédentes élections Le niveau de participation constituera sans aucun doute l'un des facteurs essentiels de ces élections législatives à Florange. La hausse des prix du quotidien qui alourdit le budget des Français serait susceptible de ramener les habitants de Florange vers les urnes. En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, parmi les 8 241 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 65,38% étaient allés voter, contre un taux de participation de 67,36% au premier tour, soit 5 551 personnes. Pour mémoire, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 33,93% au premier tour et seulement 33,77% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Florange ? Quel député remplacera Laurent Jacobelli dans la 8ème circonscription de la Moselle ?