En direct

19:47 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Flourens à la loupe L'autre source de doute de ces élections législatives 2024 est celle du poids de la gauche après la création du Front populaire. La liste emmenée par Raphaël Glucksmann avait atteint 24,38% à Flourens début juin. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche dans la soirée, puisque l'union relookée s'élève virtuellement à 39% cette fois, en additionnant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Flourens, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 27,77% des votes dans la commune. Combien voteront pour le Front populaire, alliant la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et annoncé au coude-à-coude avec la majorité dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections législatives ?

18:42 - Quels résultats pour le Rassemblement national lors des législatives à Flourens ? Alors que conclure de tous ces données ? Quand on analyse la progression du Rassemblement national qui ressort des dernières européennes au niveau national, soit huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du RN a toutes les chances de se situer à environ 17% à Flourens. Une estimation qui concorde avec les points également arrachés par le parti dans la ville ces dernières années : un bond de 5 points qui peut toujours évoluer.

15:31 - Jordan Bardella relégué à Flourens lors des élections européennes Revenir sur le séisme du 9 juin nous semble aussi pertinent au moment d'appréhender le scrutin de ce dimanche 30 juin. C'est Raphaël Glucksmann qui l'a en effet emporté à Flourens lors des européennes 2024 à Flourens, avec 24,38% des voix. La liste doublait alors celle de Jordan Bardella avec 18,34% dans la ville. Valérie Hayer finissait troisième, avec 17,75%.

14:32 - En 2022, qui aurait été président selon les élections de Flourens ? La présidentielle est incontestablement la référence pour tenter de dégager une préférence politique locale. Il faut retenir que le Rassemblement national avait obtenu au premier tour un résultat plus élevé aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle. La patronne de la formation avait accumulé 12,68% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 32,84%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 21,63% et Marine Le Pen avec 12,68%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 28,61% contre 71,39%).

12:32 - Une majorité encore favorite ce dimanche ? Le résultat des élections législatives 2024 au niveau local sera analysé au prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. Le RN ne convainquait pas dans la commune de Flourens il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 9,62% au premier tour, contre 33,62% pour Corinne Vignon (LREM), Flourens faisant partie de la 3ème circonscription de la Haute-Garonne. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore Corinne Vignon (Ensemble !) au sommet localement.

11:02 - Flourens : législatives et dynamiques démographiques Les données démographiques et socio-économiques de Flourens révèlent des tendances évidentes susceptibles d'affecter le résultat des législatives. Dans la ville, 20,56% des résidents sont des enfants, et 6,05% sont des personnes âgées. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Le pourcentage élevé de cadres, représentant 33,98%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre de familles monoparentales (14,21%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,37%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (43,18%), témoigne d'une population instruite à Flourens, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, d'innovation et de coopération internationale.

09:32 - Les législatives à Flourens sont lancées Ce 30 juin 2024, lors du premier tour des législatives à Flourens, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 38,91% au premier tour. Au deuxième tour, 37,75% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 13,89% des inscrits sur les listes électorales de la ville. L'abstention était de 16,46% au deuxième tour. La hausse des prix du quotidien qui grève les finances des foyers français cumulée avec les incertitudes engendrées par la guerre en Ukraine, seraient de nature à impacter le taux de participation à Flourens.