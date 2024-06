Résultat des législatives à Fontaine : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières élections à Fontaine convoité Une autre source de doute qui accompagne ces élections législatives est celle du poids de la gauche après l'accord des partis autour du Front populaire. La barre est haute. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Fontaine, la Nupes avait en effet cumulé 43,06% des votes au total sur les 2 circonscriptions correspondant à la ville. Une performance à compléter avec les 43% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste dirigée par Raphaël Glucksmann a plus récemment obtenu 14,2% à Fontaine début juin. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, un total de 47% sur place.

18:42 - Les performances du Rassemblement national avant les législatives à Fontaine Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. L'étiquette RN pourrait se situer à 30% à Fontaine lors du premier tour de ces législatives si la situation décrite par les européennes se confirme localement. Le RN est même crédité d'environ 30% des votes dans l'Hexagone, soit une quinzaine de points de plus qu'il y a deux ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la ville ce dimanche 30 juin ? Le pronostic est simpliste, mais logique compte tenu de la progression du mouvement sur place. Le RN a en effet déjà gagné 5 points ici, entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de 2024.

15:31 - Fontaine dans la moyenne française concernant Jordan Bardella il y a trois semaines Ce qui est sorti des dernières élections il y a quelques jours résonne sans doute encore plus fort dans les têtes. Dans le détail en effet, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, s'est arrogée les élections du Parlement européen 2024 à Fontaine. Le mouvement enregistrait 26,02% des suffrages, soit 1708 voix, face à Manon Aubry à 20,59% et Raphaël Glucksmann à 14,2%.

14:32 - 33,62% pour Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle à Fontaine Marine Le Pen se trouvait largement derrière dans les bureaux de vote de la ville au 1er tour de la présidentielle 2022 ne s'arrogeant que 19,82% contre 22,8% pour Emmanuel Macron et 33,62% pour Jean-Luc Mélenchon. Le second round ne sourira pas plus à Marine Le Pen, Emmanuel Macron terminant à 64,38% contre 35,62% pour Le Pen.

12:32 - Quel avait été le résultat des législatives il y a deux ans à Fontaine ? Se retourner sur le dernier scrutin législatif semble logique au moment de l'élection du jour. Lors des élections législatives 2022, le RN ratait la marche au premier tour dans la commune de Fontaine, grappillant 17,02% des voix sur place, contre 43,06% en moyenne pour les candidats LFI-PS-PC-EELV répartis sur les 2 circonscriptions couvrant la commune. Dans le détail, pour ce premier tour, on trouvait ainsi en tête dans la ville Élisa Martin (NUP) dans la 3e circonscription avec 38,59% et Marie-Noëlle Battistel (NUP) dans la 4e circonscription avec 50%. Sur la commune de Fontaine, c'est finalement une majorité LFI-PS-PC-EELV qui sera préférée à l'issue du second tour, achevant la mise à l'écart de l'ancien Front national sur l'ensemble des électeurs. Les gagnants dans la ville étaient donc Élisa Martin (NUP) dans la 3e circonscription avec 57,07% et Marie-Noëlle Battistel (NUP) dans la 4e circonscription avec 68,27%.

11:02 - Élections législatives à Fontaine : un éclairage démographique Comment les électeurs de Fontaine peuvent-ils affecter le résultat des élections législatives ? Dans l'agglomération, 17,25% des résidents sont des enfants, et 24,22% ont plus de 60 ans. La répartition démographique peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (69,94%) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des 5 783 votants. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 16,01% et d'une population immigrée de 22,40% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'instruction à Fontaine mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 34,08% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - Les premiers chiffres de participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Fontaine ? À Fontaine, l'une des grandes inconnues des législatives 2024 sera sans nul doute l'étendue de la participation. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 55,49% au premier tour. Au deuxième tour, 57,72% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a deux ans, au second tour de la présidentielle, 31,64% des électeurs habilités dans l'agglomération avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 27,02% au premier tour.