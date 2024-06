Résultat des législatives à Fontevraud-l'Abbaye : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Fontevraud-l'Abbaye lors de la dernière présidentielle C'est probablement l'élection du président de la République qui est l'indice le plus révélateur concernant les préférences des habitants d'une commune. La commune de Fontevraud-l'Abbaye avait offert un plébiscite à Marine Le Pen à l'issue de l'élection à la présidence de la République de 2022. La cheffe du Rassemblement national prenait les devants avec 31,08% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 25,84% et 15,71% des voix. Fontevraud-l'Abbaye n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec 6,42% des voix. Nouveau coup de marteau de la cheffe du RN au 2e tour devant Macron avec 52,69%.

12:32 - Quel verdict à Fontevraud-l'Abbaye pour Ensemble ce dimanche soir ? Le nombre de votes en faveur de la formation RN portée par Jordan Bardella ce soir sera la clé du scrutin pour cette élection du Parlement 2024 à l'échelle locale, comme au niveau national. Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune de Fontevraud-l'Abbaye en 2022, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 17,56% au premier tour, contre 27,17% pour Laëtitia Saint-Paul (La République en Marche), Fontevraud-l'Abbaye votant pour la 4ème circonscription du Maine-et-Loire. Le mouvement sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Fontevraud-l'Abbaye Dans la ville de Fontevraud-l'Abbaye, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des législatives ? Avec une densité de population de 103 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 7,2%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (64,05%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 435 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (20,80%) met en évidence des impératifs de suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (54,07%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Fontevraud-l'Abbaye mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 24,9% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Fontevraud-l'Abbaye pour les élections législatives Pour cerner davantage le vote des citoyens de cette commune, il faut observer les résultats des derniers scrutins électoraux. Début juin, à l'occasion des européennes, parmi les 763 personnes en âge de voter à Fontevraud-l'Abbaye, 59,37% étaient allées voter, à comparer avec une participation de 53,82% lors des européennes de 2019. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 54,24% au premier tour. Au second tour, 48,88% des citoyens se sont déplacés. Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 77,11% dans la commune, à comparer avec un taux de participation de 76,13% au premier tour, soit 606 personnes.