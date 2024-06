Résultat des législatives à Forcé : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - Forcé avait voté Macron au premier tour de la dernière présidentielle Le choix du chef de l'Etat est certainement la principale clé pour appréhender au mieux une tendance politique locale. Performance notable : le RN avait affiché au premier tour un score plus élevé aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat, puisqu'elle avait engrangé 17,11% au 1er tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 38,85%, suivi donc de Marine Le Pen avec 17,11% et Jean-Luc Mélenchon avec 16,55%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 30,13% contre 69,87%).

12:32 - Quel équilibre lors des législatives 2022 à Forcé ? Le résultat du scrutin législatif le plus récent peut sembler un précédent précieux au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Le RN avait été distancé au premier tour des législatives 2022 à Forcé, comptant 9,81%des suffrages, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 46,48% des voix. Le mouvement sera aussi inexistant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Les données démographiques de Forcé révèlent les tendances électorales Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Forcé comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 1 092 habitants répartis dans 463 logements, ce village présente une densité de 209 hab par km². Ses 50 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 345 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le village, 38% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 21,67% ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, dont 32,9% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, près de 43,77% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 398,03 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Forcé, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - Forcé : retour sur la participation aux dernières élections législatives L'étude des résultats des précédentes consultations politiques est l'occasion de comprendre davantage le vote des électeurs de cette ville. A l'occasion des dernières élections européennes, le pourcentage de participation s'était hissé à 55,6% dans la commune de Forcé, contre un taux de participation de 54,74% pour le scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 52,11% au premier tour et seulement 48,21% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Forcé ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle s'élevait à 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour.