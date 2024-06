Résultat des législatives à Fort-Mahon-Plage : l'élection 2024 en direct

Regarder un peu moins loin en arrière peut sembler encore plus évident au moment d'appréhender le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le 9 juin en effet, à Fort-Mahon-Plage, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, a pris une longueur d'avance, avec 36,02% des votes devant Valérie Hayer à 20,55% et Jean Lassalle à 10,01%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Fort-Mahon-Plage au premier tour de la présidentielle 2022

Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 28,04% contre 41,26% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 8,59% et 6,61% des voix. Et la patronne du RN échouait aussi au second tour, avec 42,39% contre 57,61%.