Résultat des législatives à Fos-sur-Mer : premiers chiffres de l'élection 2024

La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé, va-t-elle voir son score aller directement vers le Front populaire lors des élections de 2024 ? La liste PS-Place publique de Glucksmann avait atteint 7,08% à Fos-sur-Mer il y a quelques jours. Mais ce sont 21% que peut en revanche entrevoir la gauche, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à réévaluer avec celles de Manon Aubry (9,1%), de l'EELV Marie Toussaint (1,87%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (4,36%). Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Fos-sur-Mer, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 28,25% des votes dans la commune. Une somme à comparer enfin avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été gagnés par le RN dans la localité entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. En extrapolant, on peut imaginer que le RN sera à près de 45% ou plus à Fos-sur-Mer ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

Le score obtenu par le Rassemblement national sera l'observation majeure pour cette élection du Parlement 2024 à l'échelle locale. Lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, en 2022, le RN se hissait en pôle position à Fos-sur-Mer. C'est en effet Emmanuel Fouquart qui se plaçait en pôle position au premier tour avec 37,87% dans la commune, qui votait pour la 13ème circonscription des Bouches-du-Rhône. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 56,39%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 43,61%.

Fos-sur-Mer : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Dans la commune de Fos-sur-Mer, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des élections législatives. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la ville, 35% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 6,79% sont des personnes âgées. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (13,56%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 5 118 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (16,25%) révèle des besoins d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (7,95%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Fos-sur-Mer mettent en avant une diversité de qualifications, avec 19,61% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.