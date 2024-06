Résultat des législatives à Fresnes : premiers chiffres de l'élection 2024

La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol malgré sa percée lors des dernières législatives, va-t-elle voir son score aller directement vers le Front populaire lors des élections de 2024 ? A l'issue des européennes, Raphaël Glucksmann a obtenu 16,52% à Fresnes. Un chiffre qui devrait croître dans la soirée, puisque la coalition ripolinée peut théoriquement atteindre 49% cette fois, en faisant la somme des suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La réserve de voix semble conséquente : lors du premier tour des législatives en 2022, à Fresnes, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 42,59% des votes dans la commune. Une performance à mettre en perspective enfin avec les 44% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

Difficile de tirer des conclusions de cette avalanche de scores. Mais quelques grandes directions émergent… Si on extrapole la progression du Rassemblement national vue des dernières élections à l'échelle nationale, soit près de 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du RN devrait s'élever à environ 16% à Fresnes. Un calcul qui paraît logique compte tenu des suffrages également grappillés par le parti dans la zone en 5 ans : une hausse de 5 points qui peut toujours grimper.

14:32 - 36,9% pour Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle à Fresnes

C'est certainement le choix du président de la République qui est l'élément le plus parlant sur le bord politique des habitants d'une commune. Point à retenir : le Rassemblement national avait réalisé au premier tour plus de votes aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de la présidentielle. Elle avait rassemblé 11,28% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 36,9%, suivi donc de Emmanuel Macron avec 28,08% et Marine Le Pen avec 11,28%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 24,96% contre 75,04%).