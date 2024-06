En direct

19:48 - Que vont choisir les électeurs de gauche à Fruges ? La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, avec comme inconnue le choix de ceux qui avaient opté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, a des chances d'en attirer une partie. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Fruges, le binôme Nupes avait en effet cumulé 32,53% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Combien voteront pour le Nouveau Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et donné comme très proche de l'alliance macroniste par les instituts de sondage lors de ces élections législatives ? La liste dirigée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment glané 8,45% à Fruges pour le tour unique des européennes. Mais on peut en revanche se projeter sur un score de 18% pour la gauche pour ces législatives dans la commune, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à additionner avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (4,42%), de Marie Toussaint (1,47%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (5,5%).

18:42 - 11 points grattés en 5 ans par le RN à Fruges Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été glanés par le RN sur place entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. En faisant une projection sommaire, on peut donc déduire que le RN sera à près de 34% voire plus à Fruges ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel était le résultat des européennes à Fruges le 9 juin dernier ? Une autre expérience électorale, bien plus récente, a pris place dernièrement dont les résultats sont aussi à analyser avec attention. D'autant que ce séisme est le préalable à l'élection qui nous occupe maintenant. Si on se penche sur les détails en effet, la liste RN, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella, a dominé les élections européennes à Fruges. L'extrême droite a enregistré 46,11% des suffrages, soit 344 voix dans la ville, face à Valérie Hayer à 12,87% et Raphaël Glucksmann à 8,45%.

14:32 - 38,06% pour Marine Le Pen lors de la présidentielle 2022 à Fruges La typologie politique des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus dans le choix fait lors de l'élection présidentielle. Marine Le Pen avait fini en tête avec 38,06% au premier tour de l'élection présidentielle de 2022 à Fruges. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,88% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,07%. Fabien Roussel devait alors se placer parmi les figurants avec 4,76% des voix. Au 2e tour de cette présidentielle, c'est de nouveau Marine Le Pen qui gagnait avec 58,51%, devant Emmanuel Macron à 41,49%.

12:32 - Les résultats des dernières élections, un repère pour les législatives 2024 à Fruges ? Le verdict du plus récent scrutin législatif peut sembler un enseignement précieux au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Il y a deux ans, lors des législatives à Fruges, le RN avait dû se contenter de la deuxième place, 26,37% des habitants passés par les urnes étant convaincus par son binôme, contre 32,53% pour Blandine Drain (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au second, il s'arrogeait pourtant 56,15% des votes, devant les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle (43,85%). C'est ainsi Françoise Vanpeene chez les frontistes qui l'emportait.

11:02 - Élections législatives à Fruges : impact de la démographie et de l'économie locale À Fruges, les facteurs démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent influencer les législatives. Avec une densité de population de 127 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 19,17%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Un revenu moyen par foyer fiscal de 17 569 euros par an peut être l'expression de situations de précarité financière pour certains foyers. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (21,46%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (4,34%) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Fruges mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 13,55% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

09:32 - C'est l'heure de voter à Fruges : les législatives débutent Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette commune lors des consultations politiques passées ? Début juin, durant les européennes, 49,24% des inscrits sur les listes électorales de Fruges (Pas-de-Calais) avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 40,64% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,29% au premier tour. Au deuxième tour, 50,5% des citoyens ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Fruges ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle atteignait 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour.