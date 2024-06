En direct

19:51 - La gauche avec le RN et Ensemble dans un mouchoir de poche à Gargenville pour ces élections législatives ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les esprits lors des dernières élections législatives, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est un nouvel attelage qui s'avance pour ces élections. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les urnes. La liste Place-Publique menée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait glané 9,52% à Gargenville le 9 juin. Reste que dans la cité, il faudra aussi tenir compte des 12,4% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 3,16% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,15% de Léon Deffontaine (PC). Soit un total tournant autour des 26% sur place. La manne s'avère conséquente. Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Gargenville, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 23,64% des votes dans la localité. Une poussée à affiner enfin avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (20,72% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,64% pour Yannick Jadot, 1,7% pour Fabien Roussel et 1,05% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Le Rassemblement national a largement séduit à Gargenville Que conclure de l'ensemble de ces scores ? L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 11 points à Gargenville entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet être monté plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. Avec une projection rapide, on peut donc penser que le RN sera tout proche des 40% dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une avance du Rassemblement national à Gargenville le 9 juin Le résultat des dernières élections il y a quelques jours résonne sans doute encore plus fort dans les mémoires. 42,22% des votes sont en effet tombés vers l'extrême droite de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections européennes à Gargenville, face à Manon Aubry à 12,4% et Valérie Hayer à 10,78%. Le mouvement d'extrême droite a fini premier avec 1042 électeurs de Gargenville.

14:32 - Gargenville avait voté Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle Elément saillant : le Rassemblement national avait récolté au premier tour un pourcentage plus élevé aux législatives dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du locataire de l'Elysée. La leader du parti avait accumulé 29,23% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités chacun de 25,38% et 20,72%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 47,67% contre 52,33%).

12:32 - Des législatives favorables pour le RN en 2022 Le résultat des élections législatives au niveau local sera observé au prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme au niveau national. Les législatives 2022 avaient abouti à un beau départ pour le Rassemblement national à Gargenville. Dans la commune, qui votait pour la 8ème circonscription des Yvelines, c'est Cyril Nauth qui démarrait en pôle position au premier tour avec 32,08%. Edwige Hervieux (LREM) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 51,26%.

11:02 - Gargenville et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Comment les habitants de Gargenville peuvent-ils impacter les résultats des élections législatives ? Le taux de chômage à 10,15% pourrait avoir un effet sur les espérances des électeurs en ce qui concerne les politiques sur le travail. Avec une densité de population de 817 hab par km² et 48,19% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Un revenu moyen par foyer fiscal de 28 320 euros/an souligne l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 2 193 votants. Enfin, la présence d'une population étrangère de 9,81% et d'une population immigrée de 13,21% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à Gargenville mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 28,21% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Taux d'abstention lors des dernières élections législatives à Gargenville : ce qu'il faut savoir L'analyse des élections précédentes permet de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville. Il y a quelques semaines, lors des précédentes européennes, 53,26% des inscrits sur les listes électorales de Gargenville (Yvelines) avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 54,3% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 58,54% au premier tour et seulement 60,92% au deuxième tour. Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 31,29% dans la ville, à comparer avec une abstention de 27,97% au premier tour.