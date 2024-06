L'autre question de ces législatives est celle du choix des électeurs de gauche après la constitution du Nouveau Front populaire, un an après l'éclatement de la coalition de Mélenchon. Raphaël Glucksmann avait glané 15,22% à Garidech début juin. Reste que dans la localité, il faudra aussi jauger les 8,32% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 4,82% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,1% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit un total tournant autour des 28% sur place. Le jour du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs attiré 24,47% des bulletins dans la commune.

Que conclure des résultats des derniers scrutins ? Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été amassés par le RN dans la localité entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. On ne peut donc pas exclure que le RN dépassera les 31% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

Le résultat de ce 30 juin va plutôt sonner comme une confirmation ou non de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. 34,72% des voix se sont en effet tournées vers le RN de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections européennes à Garidech, devant Raphaël Glucksmann à 15,22% et Valérie Hayer à 13,36%. Le RN s'est imposé avec pas moins de 317 électeurs de Garidech.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Garidech au premier tour de la présidentielle 2022

Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 23,74% contre 28,94% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 18,63% et 6,85% des suffrages. Et la cheffe du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 40,86% contre 59,14%.