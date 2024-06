En direct

19:51 - À Gémenos, qui va prendre avantage des électeurs de la Nupes ? Alors que la Nupes s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est un nouvel attelage qui a émergé pour ces élections. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les urnes. Au cours du premier round des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait attiré 15% des voix dans la commune. Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 12,38% à Gémenos. Mais ce sont 22% que peut en revanche entrevoir la gauche cette fois, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à réévaluer avec celles de la LFI Manon Aubry (3,56%), de l'EELV Marie Toussaint (5,02%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (2,14%).

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a gagné 11 points à Gémenos Que peut-on retenir de cet ensemble de données ? La progression du RN, qui se chiffre déjà à 11 points à Gémenos entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet être monté plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection rapide, on peut penser que le RN sera à près de 22% voire plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 35,78% pour le RN à Gémenos il y a trois semaines Consulter des résultats plus récents peut aussi sembler évident au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on se penche sur le détail, 1205 habitants de Gémenos passés par les isoloirs ont en effet préféré le Rassemblement national il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste, dirigée par Jordan Bardella, enregistrait ainsi 35,78% des votes devant Valérie Hayer à 15,8% et Raphaël Glucksmann à 12,38%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Gémenos lors de l'élection présidentielle C'est certainement le choix du locataire de l'Elysée qui est l'élément le plus parlant sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 26,62% contre 27,67% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 14,62% et 11,92% des suffrages. Et la patronne du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 47,8% contre 52,2%.

12:32 - Les données des dernières élections, un signe pour les législatives 2024 à Gémenos ? Le nombre d'électeurs en faveur du Rassemblement national sera le grand sujet pour cette élection 2024, localement. Au premier tour des élections législatives 2022, Gémenos, couverte par la 9ème circonscription des Bouches-du-Rhône, verra le binôme estampillé Les Républicains l'emporter avec 41,34%, alors que le RN restera derrière à 14,9%. A la surprise générale, le parti d'extrême droite réussira finalement à terminer à la première marche de ces législatives, avec 64,24%, contre 35,76% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à l'issue du second round.

11:02 - L'avenir de la France se décide aussi à Gémenos A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Gémenos fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 27,78% de cadres supérieurs pour 6 794 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vitalité économique. L'existence de 1 350 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (83,77%) montre l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 29,47% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Au sein de cette diversité sociale, 38,09% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 3,77 €, accable une commune qui aspire à plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Gémenos démontre l'intérêt des habitants pour les valeurs de l'Hexagone.

09:32 - Les premiers chiffres de la participation attendus ce midi : la situation à Gémenos Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des élections législatives à Gémenos ? Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 22,35% des personnes en capacité de voter dans la commune avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 22,78% au premier tour. En comparaison, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 46,58% au premier tour et seulement 51,81% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à Gémenos ? La flambée des prix des matières premières qui plombe les finances des ménages est par exemple susceptible de ramener les habitants de Gémenos dans les bureaux de vote.