Résultat des législatives à Gisors : premiers chiffres de l'élection 2024

19:52 - À Gisors, quels peuvent être les reports du vote de gauche ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir, va-t-elle voir son résultat se tourner vers le Nouveau Front populaire lors des élections de 2024 ? Lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Gisors, le binôme Nupes avait en effet obtenu 24,34% des votes dans la commune. Une performance à mettre en perspective avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Lors des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 8,83% à Gisors. Mais la gauche pourrait être bien plus haut ce soir, puisque l'union renouvelée s'élève virtuellement à 23% cette fois, en cumulant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le Rassemblement national a lourdement progressé à Gisors Alors que conclure de cet ensemble de chiffres ? Alors qu'à l'échelle du pays, les scores du RN ont grimpé à plus de 31% des voix aux élections européennes de 2024, soit près de 8 points de plus qu'en 2019, la dynamique locale semble encore plus forte. Le mouvement frontiste a en effet déjà avancé de 11 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN soit à environ 40% à Gisors ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel résultat pour les européennes à Gisors le 9 juin ? Le résultat des élections bien plus récemment encore est majeur. Regarder juste derrière nous semble donc aussi pertinent au moment du scrutin de ce 30 juin. Le score de la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef en 2024, était en effet au plus haut à Gisors, à 45,52%, soit 1624 voix. Le mouvement eurosceptique a alors doublé Valérie Hayer à 10,71% et Raphaël Glucksmann à 8,83%.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Gisors lors de la présidentielle 2022 La ville de Gisors avait plébiscité Marine Le Pen lors de la présidentielle de 2022. La numéro 1 de l'ancien FN écrasait le match avec 34,4% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 22,42% et 20,34% des voix. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec 5,86% des voix pour sa part. La candidate du RN s'était aussi imposée au deuxième tour avec 55,37%.

12:32 - Le Rassemblement national en pôle position au premier tour des législatives il y a deux ans à Gisors Le RN arrivait en pôle position à Gisors en 2022 lors des législatives. Dans la commune, qui faisait partie de la 5ème circonscription de l'Eure, c'est Timothée Houssin qui arrivait en tête au premier tour avec 30,52%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 53,80%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 46,20%.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Gisors A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Gisors foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 11 919 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 880 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 3 251 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 18,65% des résidents sont des enfants, et 26,94% de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités des directives, notamment en matière d'instruction et de santé. Gisors accueille une communauté diversifiée, avec ses 531 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2188,16 euros/mois, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 16,67%, annonçant une situation économique mitigée. À Gisors, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - Abstention à Gisors : les leçons des précédentes élections Comment votent ordinairement les citoyens de cette agglomération ? Il y a quelques semaines, pendant les précédentes européennes, 54,06% des électeurs de Gisors avaient déserté les urnes. L'abstention était de 52,8% lors des européennes de 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 57,79% au premier tour. Au second tour, 60,17% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, 30,28% des électeurs dans l'agglomération avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 31,01% au second tour.