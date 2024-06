Résultat des législatives à Givors : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Givors, quels reports de voix à gauche aux européennes ? La coalition de gauche aux dernières législatives ayant explosé en vol, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire ? Répondre à cette question est difficile. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Givors, le binôme Nupes avait en effet enregistré 37,91% des votes dans la commune. Une percée à comparer avec les 48% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Lors des européennes plus récemment, la liste Glucksmann s'est arrogée 7,08% à Givors. Mais on peut en revanche se projeter sur un résultat de 45% pour la gauche pour ce premier tour dans la cité, la part de voix du leader Place Publique étant à rehausser avec celles de l'insoumise Manon Aubry (32,73%), de l'écologiste Marie Toussaint (3,14%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (3,75%).

18:42 - Quel résultat pour le RN à Givors lors des législatives ? Que peut-on retenir de cette combinaison de statistiques ? Les sondages d'opinion prévoient un Rassemblement national à 30% des suffrages dans l'Hexagone ce dimanche 30 juin, soit 15 points au-dessus de son score des dernières législatives. Selon une simple addition, cette dynamique doit l'approcher de 34% à Givors, soit 15 points de plus également que son score de la dernière fois dans la ville. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le Rassemblement national n'a pris ici que 1 point de plus entre les européennes de 2019 et celles de 2024 par exemple. Voilà qui devrait tempérer les prévisions les plus farfelues.

15:31 - Un 29,44% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Givors au début du mois Une élection très récente a modifié l'équilibre certes fragile sorti des urnes en 2022. Même si certaines communes sont hors catégorie... C'est Manon Aubry qui l'a en effet emporté à Givors lors des récentes élections pour le Parlement européen à Givors, avec 32,73% des bulletins. La liste doublait alors celle de Jordan Bardella avec 29,44% dans la commune. Valérie Hayer échouait troisième, avec 7,32%.

14:32 - Quel était le résultat de l'élection présidentielle à Givors ? Givors avait préféré Jean-Luc Mélenchon pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 20,13%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, porté par 44,89% des suffrages. Emmanuel Macron et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 16,23% et 5,74% des suffrages. Et la cheffe du RN n'avait pas rattrapé son rival au second tour, avec 41,22% contre 58,78%.

12:32 - Les résultats de la dernière législative sont-ils révélateurs de l'élection de 2024 à Givors ? Le Rassemblement national avait été battu au premier tour des législatives 2022 à Givors, comptant 19,36%des suffrages, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 37,91% des voix. A l'issue du second round, c'est encore Abdel Yousfi qui remportera le plus de suffrages, avec 61,94% sur la seule circonscription couvrant les lieux.

11:02 - Givors : démographie, élections et perspectives d'avenir Les données démographiques et socio-économiques de Givors révèlent des tendances évidentes susceptibles d'impacter le résultat des législatives. Avec une densité de population de 1117 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 19,04%, les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont des sujets prédominants. Un revenu moyen par foyer fiscal de 19 164 euros par an peut être révélateur d'une pression financière sur les foyers. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 15,46% et d'une population immigrée de 20,91% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Givors mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,49% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Givors : l'abstention en question L'analyse des consultations démocratiques antérieures permet de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette agglomération. Il y a quelques semaines, au moment des précédentes élections européennes, sur les 11 702 personnes en âge de voter à Givors, 60,04% étaient restées chez elles, contre une abstention de 65,62% en 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 67,44% au premier tour. Au second tour, 69,28% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 34,24% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient déserté les urnes. L'abstention était de 42,81% au second tour.