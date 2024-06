Résultat des législatives à Goetzenbruck : l'élection 2024 en direct

C'est probablement l'élection à la présidence de la République qui est l'indice le plus révélateur concernant le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini première avec 33,94% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée de 2022 à Goetzenbruck. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,72% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,77%. Éric Zemmour finissait au pied de ce podium avec 5,69% des suffrages pour sa part. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 53,13%, devant Emmanuel Macron à 46,87%.

11:02 - Goetzenbruck : démographie et socio-économie impactent les élections législatives

Quel portrait faire de Goetzenbruck, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 1 444 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 101 entreprises, Goetzenbruck est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la localité, 12,7% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 29,76% de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, dont 36,48% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, près de 55,26% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 435,14 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Goetzenbruck contribue à élaborer l'avenir de l'Hexagone.