19:51 - Sur qui vont se diriger les électeurs de la Nupes à Gournay-sur-Marne ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces législatives, avec une inconnue : le choix de ceux qui avaient choisi la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, devrait en attirer une partie. Au cours du premier round des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait glané 23,57% des votes dans la localité. La liste dirigée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment terminé à 15,55% à Gournay-sur-Marne début juin. Reste que dans la cité, il faudra aussi prendre en compte les 10,34% de Manon Aubry (La France insoumise), les 6,44% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,77% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit une somme de 32% cette fois.

18:42 - 9 points gagnés en 5 ans par l'extrême droite à Gournay-sur-Marne Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'au niveau de la France, les scores du RN ont grimpé à plus de 31% des suffrages au scrutin européen de juin, soit huit points de plus qu'aux européennes 2019, la dynamique locale apparaît plus forte encore. Le mouvement frontiste a en effet déjà engrangé 9 points sur place entre 2019 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN puisse dépasser les 22% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Gournay-sur-Marne dans la moyenne nationale concernant le RN le 9 juin dernier Le résultat de ces législatives fera probablement écho au séisme survenu le 9 juin dernier. Le 9 juin en effet, à Gournay-sur-Marne, la liste Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, a remporté l'élection, avec 26,39% des suffrages contre Valérie Hayer à 16,32% et Raphaël Glucksmann à 15,55%. Si on entre dans le détail, 684 votants l'ont désignée dans la commune.

14:32 - Quel a été l'issue de la présidentielle 2022 à Gournay-sur-Marne ? Le choix de celui qui va présider la France est sans doute la principale clé pour estimer une préférence politique locale. Ce sont Emmanuel Macron avec 32,83% et Jean-Luc Mélenchon avec 20,22% qui avaient pris la tête lors du premier tour de la présidentielle à Gournay-sur-Marne. Celle qui fut finaliste à deux reprises au niveau du pays ne finissait ici qu'avec 15,89% des voix. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 68,74% devant Marine Le Pen (31,26%).

12:32 - Des législatives favorables pour le bloc présidentiel la dernière fois Le résultat du scrutin législatif le plus récent peut sembler un indice clé au moment du rendez-vous politique majeur qui se joue. Au moment de fournir ou non des députés à la France il y a deux ans, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la ville de Gournay-sur-Marne, récoltant 14,25% des votes sur place, contre 32,59% pour Patrice Anato (La République en Marche). Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore Patrice Anato (La République en Marche) au sommet localement.

11:02 - Élections à Gournay-sur-Marne : l'impact des caractéristiques démographiques Les données démographiques et socio-économiques de Gournay-sur-Marne révèlent des tendances évidentes qui pourraient peser sur les résultats des élections législatives. Avec un taux de chômage de 7,28% et une densité de population de 4078 habitants/km², les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 30,25%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 11,64% et d'une population étrangère de 7,44% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (44,3%), témoigne d'une population instruite à Gournay-sur-Marne, soulignant l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

09:32 - Taux de participation aux élections : focus sur Gournay-sur-Marne L'abstention constituera immanquablement l'une des grandes inconnues du scrutin législatif à Gournay-sur-Marne (93460). Il y a deux ans, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 74,22% dans l'agglomération, contre une participation de 78,36% au premier tour, c'est-à-dire 3 716 personnes. Pour comparer, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 représentait 48,98% au premier tour et seulement 48,14% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à Gournay-sur-Marne ? La perte de pouvoir d'achat serait de nature à augmenter l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Gournay-sur-Marne.