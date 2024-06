Résultat des législatives à Goussainville : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Le Nouveau Front populaire, nouvelle machine pour la gauche lors de ces élections législatives 2024 ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté malgré son excellent résultat lors des dernières législatives, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se transférer automatiquement vers la nouvelle alliance à gauche lors de ces nouvelles élections ? Au moment des européennes, Raphaël Glucksmann a obtenu 4,79% à Goussainville. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI, celle des écologistes et enfin celle du Parti communiste le 9 juin. Soit un cumul tournant autour des 52% sur place. La réserve de voix s'avère conséquente. Lors du premier tour des législatives en 2022, à Goussainville, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 32,72% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective enfin avec les 54% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - Goussainville fait partie des rares zones où le RN na pas avancé ces 5 dernières années Que peut-on conclure de cet ensemble de statistiques ? Alors qu'on a vu environ 8 points supplémentaires pour le RN à l'échelle du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Goussainville semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre le Jordan Bardella de 2019 et le Jordan Bardella de 2024, le parti n'a en effet pas augmenté son score dans la localité.

15:31 - Un 26,22% dans la moyenne nationale pour le RN à Goussainville aux européennes Les résultats de ces législatives pourraient encore plus s'approcher du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. C'est Manon Aubry qui l'a en effet emporté à Goussainville lors des récentes élections pour le Parlement européen à Goussainville, avec 46,85% des bulletins. La liste doublait alors celle de Jordan Bardella avec 26,22% dans la ville. Valérie Hayer achevait l'élection troisième, avec 6,13%.

14:32 - Avantage Jean-Luc Mélenchon à Goussainville lors de la dernière présidentielle La préférence des habitants d'une ville émerge sans doute le plus dans les résultats de l'élection à la présidence de la République. Goussainville avait préféré Jean-Luc Mélenchon pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 18,53%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, porté par 52,52% des voix. La troisième et la quatrième places revenaient à Emmanuel Macron et Éric Zemmour, avec seulement 17,7% et 3,53% des voix. Et la candidate du RN s'inclinait face au président sortant au second tour, avec 36,91% contre 63,09%.

12:32 - Arnaud Le Gall (Nouvelle union populaire écologique et sociale) en tête lors des dernières législatives à Goussainville Lors des dernières législatives, le RN ratait la marche au premier tour dans la commune de Goussainville, grattant 16,67% des votes sur place, contre 32,72% pour Arnaud Le Gall (Nupes). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents portant l'étiquette Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 32,18% contre 67,82% pour les vainqueurs. Arnaud Le Gall remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Le poids démographique et économique de Goussainville aux législatives A mi-chemin des législatives, Goussainville regorge de diversité et d'activités. Avec ses 30 693 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique se reflète dans ses 2 622 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 17 692 foyers fiscaux. Dans la ville, 45% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 15,97% de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Goussainville accueille une communauté diversifiée, avec ses 7 649 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Parmi cette mosaïque sociale, près de 23,22% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1884,73 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. À Goussainville, où la jeunesse représente 45% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - Goussainville : la mobilisation des citoyens aux élections législatives Comment votent d'ordinaire les électeurs de cette ville ? Durant les précédentes européennes, le pourcentage de participation atteignait 33,89% dans la commune de Goussainville, à comparer avec une participation de 30,12% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 29,09% au premier tour. Au second tour, 30,25% des votants se sont déplacés. En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 16 168 personnes en âge de voter au sein de la ville, 56,34% s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 66,27% au premier tour, c'est-à-dire 10 714 personnes.