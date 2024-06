Résultat des législatives à Gradignan : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - La gauche a progressé depuis les dernières législatives à Gradignan Une autre source de doute de ces élections législatives 2024 est celle du poids de la gauche après l'accord des partis autour du Front populaire. La réserve de voix s'avère conséquente : lors du premier tour des législatives en 2022, à Gradignan, le binôme Nupes avait en effet accumulé 33,75% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste dirigée par Raphaël Glucksmann a plus récemment glané 22,36% à Gradignan pour le tour unique des européennes. Mais la gauche vise bien mieux à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque l'alliance relookée s'élève virtuellement à 40% cette fois, en ajoutant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le Rassemblement national en chiffres à Gradignan avant les législatives Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Quand on analyse la progression du Rassemblement national qui ressort des dernières élections à l'échelle nationale, soit pas moins de huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du candidat RN pourrait se situer à environ 18% à Gradignan. Un chiffre qui concorde avec les suffrages également conquis par les lepénistes dans la zone en 5 ans : une hausse de 6 points qui peut encore grimper.

15:31 - L'exception Gradignan lors des élections européennes 2024 Le résultat des dernières élections le 9 juin résonne sans doute encore plus fort dans les têtes. À Gradignan, les récentes européennes se sont terminées avec la première place de la liste de Raphaël Glucksmann en effet avec 22,36% des suffrages. Elle s'imposait donc face à la liste de Jordan Bardella avec 18,87% et Valérie Hayer avec 18,55%.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Gradignan lors de la présidentielle 2022 Le bord politique des habitants d'une ville émerge sans doute le plus visiblement dans le résultat de l'élection présidentielle. Marine Le Pen se trouvait largement distancée dans la ville au 1er tour de la présidentielle 2022 tombant à 13,21% contre 33,34% pour Emmanuel Macron et 23,73% pour Jean-Luc Mélenchon. Et La candidate du RN ne faisait pas mieux au second tour avec 26,41% contre 73,59%.

12:32 - Un premier tour positif pour le bloc Ensemble la dernière fois Se tourner vers le scrutin législatif le plus récent est d'une logique implacable au moment de l'élection du jour. Lors des législatives il y a deux ans, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la commune de Gradignan, obtenant 10,05% des suffrages sur place, contre 38,79% pour Bérangère Couillard (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Le parti sera aussi inexistant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Gradignan : démographie et socio-économie impactent les législatives A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Gradignan foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 26,25% de cadres supérieurs pour 25 835 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. Avec 1 989 entreprises, Gradignan est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles détenant au moins une voiture (81,75%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. La population étrangère de 1 506 personnes (5,82%) apporte une richesse culturelle précieuse. Malgré un taux de chômage de 11,37%, la ville dévoile un salaire moyen mensuel net de 2733,16 € par mois, témoignant un certain niveau de prospérité. Pour finir, à Gradignan, les problématiques locales se joignent aux objectifs français.

09:32 - La mobilisation des habitants aux législatives à Gradignan Comment votent le plus souvent les habitants de cette commune ? Il y a quelques semaines, lors des précédentes élections européennes, sur les 17 969 personnes en âge de voter à Gradignan, 41,62% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 42,14% lors du scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 44,01% au premier tour et seulement 45,56% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Gradignan ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle représentait 18,43% à 12 h et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.