Résultat des législatives à Grainville-la-Teinturière : l'élection 2024 en direct

Dernier résultat à prendre en compte : celui qui est sorti des élections il y a quelques semaines est historique. Consulter des résultats aussi récents apparaît donc comme d'autant plus évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. 46,02% des voix se sont en effet tournées vers la liste RN de Jordan Bardella début juin, aux élections européennes à Grainville-la-Teinturière, contre Valérie Hayer à 11,05% et Raphaël Glucksmann à 10,03%. Le mouvement nationaliste a attiré ainsi pas moins de 179 votants de Grainville-la-Teinturière.

C'est certainement l'élection présidentielle qui nous donne le plus d'indicateurs sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini en tête avec 36,06% au 1er tour de l'élection présidentielle de 2022 à Grainville-la-Teinturière. Emmanuel Macron était deuxième avec 27% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,55%. Grainville-la-Teinturière n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec 7,1% des voix pour sa part. La candidate du RN s'imposait ensuite au second round dans la ville avec 52,5%, devant Emmanuel Macron à 47,5%.

Dans les rues de Grainville-la-Teinturière, le scrutin est en cours. Dotée de 432 logements pour 1 072 habitants, la densité de la commune est de 58 habitants par km². Ses 46 entreprises témoignent d'une économie favorable. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (80,56%) souligne le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 39,35% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Dans cette mosaïque sociale, 39,1% des familles sont composées de couples avec enfants. À Grainville-la-Teinturière, les spécificités locales, tels que le chômage, l'écologie et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

09:32 - Retour sur la participation aux législatives à Grainville-la-Teinturière

À Grainville-la-Teinturière (76450), le niveau d'abstention constituera incontestablement l'un des critères décisifs du scrutin législatif 2024. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 45,27% au premier tour. Au deuxième tour, 48,83% des citoyens ne se sont pas déplacés. Pour rappel, à l'échelle nationale, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,49% au premier tour et 53,77% au second tour, plus qu'en 2017. Il y a 2 ans, lors du second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 19,48% des inscrits sur les listes électorales de la localité, contre une abstention de 20,61% au premier tour.