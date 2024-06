Résultat des législatives à Grenoble : premier aperçu des tendances du 1er tour

15:44 - Grenoble et législatives : démographie, économie et choix électoraux

Comment la population de Grenoble peut-elle influencer les résultats des élections législatives ? Le pourcentage de chômeurs à 14,55% peut agir sur les inquiétudes des habitants en ce qui concerne les politiques sur le travail. Avec une densité de population de 8860 hab/km² et 47,4% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 30,27%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 13,78% et d'une population immigrée de 18,40% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, de 13,62% à Grenoble, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.