Résultat des législatives à Groffliers : l'élection 2024 en direct

14:24 - Groffliers : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Quel impact aura la population de Groffliers sur le résultat des élections législatives ? La pyramide des âges peut avoir un effet sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la ville, 28% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 34,41% ont 60 ans et plus. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (77,61%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 719 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,97%) révèle des besoins de soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,71%) indique des défis de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 15,57%, comme à Groffliers, indique un tourisme important dans la région. Cela peut influencer l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.