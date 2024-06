En direct

19:48 - Les électeurs de la coalition de gauche observés L'autre interrogation qui entoure ces législatives sera celle du vote de gauche après la constitution du Nouveau Front populaire, un an après la rupture de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Groix, le binôme Nupes avait en effet cumulé 33,08% des votes dans la commune. Une somme à affiner avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Lors des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 18,82% à Groix. Reste que dans la cité, il faudra aussi compter sur les 8,36% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 9,2% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,69% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Autrement dit un total de 36% cette fois.

18:42 - Rassemblement national : quel résultat à Groix à l'issue des législatives ? Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN se montre déjà forte à Groix entre le score de Jordan Bardella en 2019 (17,5%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (22,33%), de l'ordre de 5 points. Mais l'évolution s'annonce plus importante encore aux législatives 2024, les enquêtes d'opinion offrant plutôt au RN une progression de 15 points comparé à 2022 dans l'ensemble du pays, beaucoup plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 21% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Le RN à 22,33% à Groix le 9 juin dernier Une autre élection, bien plus récente, a eu lieu dernièrement qu'il faut aussi étudier avec attention. D'autant qu'il s'agit d'un événement historique. Le 9 juin en effet, à Groix, la liste Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, a battu les autres listes, récoltant 22,33% des voix devant Raphaël Glucksmann à 18,82% et Valérie Hayer à 16,64%. Ce qui correspond à 318 bulletins dans la localité.

14:32 - Groix avait voté Macron au premier tour de l'élection présidentielle Le choix du chef de l'Etat est sans doute la principale clé pour estimer une tendance politique locale. Lors de l'élection du président de la République, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Emmanuel Macron en tête grâce à 26,97% au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon avec 26,15%. Marine Le Pen ne récoltait quant à elle que 18,39%. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 65,36% devant Marine Le Pen (34,64%).

12:32 - Les chiffres de la dernière législative sont-ils porteurs de sens pour l'élection de 2024 à Groix ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national va être le déterminant à l'échelle locale pour cette élection législative 2024. En 2022, aux législatives, le RN était en échec au premier tour dans la ville de Groix, cumulant 13,8% des votes sur place, contre 33,08% pour Damien Girard (LFI-PS-PC-EELV). Groix choisira d'ailleurs Damien Girard au second tour, finalement en tête localement avec 51,21%.

11:02 - Le poids démographique et économique de Groix aux législatives Quel portrait faire de Groix, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 2 282 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 241 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans la commune, 9,18% des résidents sont des enfants, et 50,0% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des mesures en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les habitants, dont 43,79% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 13,06%, la ville dévoile un salaire moyen mensuel net de 2140,34 euros/mois, jouissant d'une certaine prospérité. Pour conclure, Groix incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Groix : retour sur la participation aux dernières législatives Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des élections législatives à Groix (56590) ? Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 40,2% au premier tour et seulement 41,99% au second tour. En comparaison, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017. Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 2 197 personnes en âge de voter dans la commune, 21,26% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 22,16% au deuxième tour.