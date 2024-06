Résultat des législatives à Gruffy : l'élection 2024 en direct

Un autre rendez-vous électoral a eu lieu bien plus récemment dont le verdict est aussi à étudier avec précision. D'autant qu'il s'agit d'un séisme. 26,68% des suffrages sont en effet tombés vers le Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections du Parlement européen à Gruffy, devant Raphaël Glucksmann à 18,02% et Valérie Hayer à 15,36%. Le RN s'est placé en tête avec 191 électeurs de Gruffy.

14:32 - Gruffy avait voté Macron lors de l'élection présidentielle

C'est sans doute l'élection du président de la République qui est l'indice le plus révélateur concernant les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen n'était ni première ni deuxième dans la ville au 1er tour de la présidentielle 2022 ne s'élevant qu'à 16,32% contre 31,29% pour Emmanuel Macron et 22,87% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement un certain Emmanuel Macron qui l'emportera avec 67,81% contre 32,19% pour Le Pen au second tour dans la localité.