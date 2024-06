Résultat des législatives à Grugny : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Grugny sous le charme de Bardella il y a trois semaines Revenir quelques semaines en arrière peut sembler encore plus évident au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant marquant. Le score de la liste RN, chapeautée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Grugny, avec 52,73%. Le mouvement eurosceptique a alors doublé Valérie Hayer à 9,82% et Raphaël Glucksmann à 7,64%.

14:32 - Grugny avait voté Le Pen lors de la dernière présidentielle Le bord politique des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus dans le verdict de l'élection suprême. La présidentielle avait servi un énorme avantage à Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. Marine Le Pen prenait les devants avec 40,32% au 1er tour. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 23,61% et 12,73% des voix. La quatrième place revenait à Valérie Pécresse, avec 5,31% des voix. Au 2e tour, c'est de nouveau Marine Le Pen qui gagnait à Grugny avec 58,42%, devant Emmanuel Macron à 41,58%.

12:32 - Le résultat du RN déjà déterminant ce soir Jeter un œil sur le dernier scrutin législatif donne des enseignements clés au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Même si cela ne peut anticiper le résultat… Le RN réalisait un beau résultat à Grugny au cours des élections des députés il y a deux ans. Dans la commune, qui faisait partie de la 10ème circonscription de la Seine-Maritime, c'est Anaïs Thomas qui arrivait en tête au premier tour avec 39,34%. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 54,55%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 45,45%.

11:02 - Élections législatives à Grugny : un éclairage démographique Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Grugny comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 1 005 habitants, ce bourg possède une certaine vigueur démographique. Avec 7 entreprises, Grugny offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (93,87%) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les habitants, dont 23,61% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, près de 41,94% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 401,05 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Ainsi, Grugny incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Grugny ? À Grugny (76690), l'un des critères clés de ces législatives 2024 sera immanquablement le niveau de participation. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 51,55% au premier tour. Au deuxième tour, 53,49% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 23,7% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre une abstention de 25,1% au premier tour. La baisse du pouvoir d'achat et ses répercussions sur la vie des Français sont capables de pousser les électeurs de Grugny à ne pas rester chez eux.