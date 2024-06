Résultat des législatives à Guernes : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Un séisme aussi à Guernes il y a trois semaines ? Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme encore plus indispensable au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant majeur. Si on rentre dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, l'a emporté aux élections du Parlement européen 2024 à Guernes. Ladite liste cumulait 43,88% des voix, devant Valérie Hayer à 10,47% et Raphaël Glucksmann à 9,58%.

14:32 - 31,7% pour Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle à Guernes Le bord politique des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection du président de la République. Performance notable : le Rassemblement national avait affiché au premier tour un meilleur pointage aux législatives dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du locataire de l'Elysée. La candidate avait engrangé 31,7% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés chacun par 22,43% et 16,86%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 54,46% contre 45,54%).

12:32 - Quel résultat à Guernes pour le RN ce dimanche soir ? Le résultat des législatives 2024 à l'échelle locale sera scruté au prisme de la dynamique lepéniste, comme partout ailleurs. Au début des élections législatives 2022, le RN parvenait en pôle position à Guernes. On retrouvait en effet Cyril Nauth devant ses concurrents au premier tour, avec 33,97% dans la ville, partie intégrante de la 8ème circonscription des Yvelines. Edwige Hervieux (Ensemble !) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 54,55%.

11:02 - Guernes : démographie, élections et perspectives d'avenir Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections législatives à Guernes comme dans toute la France. Avec ses 1 075 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 60 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (86,28%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les habitants, dont 26,47% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 53,85% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1,11 €, pèse sur une commune qui désire plus de prospérité. Ainsi, Guernes incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Guernes : la participation en question Comment ont voté les habitants de cette ville lors des dernières élections ? Au moment des européennes du mois de juin 2024, le taux de participation représentait 61,14% dans la commune de Guernes. La participation était de 57,98% pour le scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,81% au premier tour et seulement 44,19% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Guernes pour les élections législatives 2024 ? Il y a deux ans, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 77,96% des inscrits sur les listes électorales de la ville s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 82,23% au premier tour, ce qui représentait 611 personnes.