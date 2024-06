Résultat des législatives à Guidel : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - La gauche a gagné du terrain depuis les dernières législatives à Guidel La Nupes étant déjà morte, à quel parti vont s'attacher ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Et surtout, combien se rassembleront vers le Nouveau Front populaire ? A l'issue du premier tour des législatives il y a deux ans, à Guidel, le binôme Nupes avait en effet obtenu 23,03% des votes dans la localité. Une somme à affiner avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. A l'issue des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 17,5% à Guidel. Reste que dans la localité, il faudra aussi tenir compte des 3,74% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 7,16% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,69% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, un total de 28% cette fois.

18:42 - Le RN a vigoureusement progressé à Guidel Difficile de tirer des conclusions de cette avalanche de chiffres. Mais quelques grandes lignes apparaissent… Alors qu'à l'échelle du pays, les résultats du RN se sont élevés à plus de 30% des voix aux européennes de 2024, soit huit points de plus qu'aux européennes 2019, la tendance locale semble décuplée. Le parti lepéniste a en effet déjà engrangé 9 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN termine à près de 30% voire plus à Guidel ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bardella dans sa moyenne nationale à Guidel le 9 juin dernier Consulter des résultats plus récents nous semble aussi une évidence au moment du scrutin de ces législatives. Le résultat de la liste Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Guidel, avec 27,47%, soit 1565 voix. Le mouvement nationaliste a alors doublé Valérie Hayer à 20,17% et Raphaël Glucksmann à 17,5%.

14:32 - Guidel avait voté Macron au premier tour de l'élection présidentielle C'est probablement la présidentielle qui est l'indicateur le plus précis sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 19,36% contre 35,66% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 15,37% et 7,49% des suffrages. Et la patronne du RN n'avait pas rattrapé son rival au second tour, avec 33,53% contre 66,47%.

12:32 - Le résultat de la majorité déjà déterminant au premier tour Le verdict du plus récent scrutin législatif est un élément clé au moment des élections qui se jouent. Les élections législatives 2022 à Guidel ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui récoltera 17,02% dans la commune, qui votait pour la 6ème circonscription du Morbihan, alors que les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle rassembleront 39,34% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents portant l'étiquette LREM avec 36,58% contre 63,42% pour les vainqueurs. Jean-Michel Jacques remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Guidel En pleine campagne électorale législative, Guidel est perçue comme une commune dynamique et vivante. Dotée de 7 128 logements pour 11 947 habitants, la densité de la ville est de 218 hab par km². Avec 750 entreprises, Guidel offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (69,61%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, dont 44,0% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 52,31% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 868,38 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Guidel, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'écologie et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

09:32 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Guidel Comment votent d'habitude les habitants de cette agglomération ? Il y a trois semaines, au moment des précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention représentait 39,32% des inscrits sur les listes électorales de Guidel, contre une abstention de 41,25% lors des européennes de 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,55% au premier tour et seulement 47,02% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections législatives à Guidel ? Pour mémoire, au niveau du pays, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, c'était presque un record.