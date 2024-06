La gauche unie aux dernières législatives étant déjà morte, que feront ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire ? La réponse est complexe. Lors du premier tour des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait attiré 23,98% des votes dans la commune. La liste Glucksmann a plus récemment obtenu 12,98% à Guiscriff pour les élections continentales. Reste que dans la ville, il faudra aussi avoir un œil sur les 3,32% de Manon Aubry (La France insoumise), les 4,47% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,32% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit un total de 22% cette fois.

Que peut-on retenir de cette avalanche de données ? Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été amassés par le RN dans la localité entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. En extrapolant, on peut penser que le RN sera tout proche des 40% ou plus à Guiscriff ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

14:32 - En 2022, qui aurait accédé l'Elysée selon les élections de Guiscriff ?

La typologie politique des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus dans les choix faits lors de l'élection présidentielle. L'élection suprême avait servi un énorme plébiscite à Marine Le Pen en 2022 dans la commune. La candidate du parti frontiste écrasait le match avec 30,53% au 1er round, tandis que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 25,24% et 17,91% des voix. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec 5,51% des suffrages pour sa part. Au deuxième tour, la cheffe du RN écrasait aussi Emmanuel Macron avec 50,89% contre 49,11%.