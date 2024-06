Résultat des législatives à Hallencourt : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Un tremblement de terre aussi à Hallencourt au début du mois ? Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. 50,73% des suffrages se sont en effet dirigés vers le Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections européennes à Hallencourt, face à Valérie Hayer à 9,53% et François-Xavier Bellamy à 8,24%. Le mouvement nationaliste rassemblait ainsi 314 électeurs d'Hallencourt.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Hallencourt lors de la présidentielle 2022 La préférence des habitants d'une ville transparait sans doute le plus visiblement dans les résultats de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen s'est particulièrement illustrée à Hallencourt au cours de la présidentielle avec un nombre de votes correspondant à 44,05% des voix dès le premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 20,63% et 12,96% des voix. Éric Zemmour héritait d'un rôle de figurant avec seulement 5,29% des voix pour sa part. La cheffe du RN s'imposait ensuite au second round dans la ville avec 62,26%, devant Emmanuel Macron à 37,74%.

12:32 - Le RN en pôle position au premier tour des législatives 2022 à Hallencourt Les élections législatives 2022 avaient donné lieu à un très gros résultat pour le RN à Hallencourt. Dans la commune, partie intégrante de la 3ème circonscription de la Somme, c'est Nicolas Lottin qui arrivait en tête au premier tour avec 35,80%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 51,43%, devant le binôme Les Républicains à 48,57%.

11:02 - Hallencourt : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Devant le bureau de vote d'Hallencourt, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Dotée de 695 logements pour 1 286 habitants, la densité de la ville est de 66 hab/km². Avec 51 entreprises, Hallencourt se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (71,08%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, dont 30,43% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, 42,79% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 221,99 euros, accable une ville qui vise plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Hallencourt contribue à préparer l'avenir de l'Hexagone.

09:32 - Taux de participation aux législatives à Hallencourt : les tendances Pour se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il est indispensable d'observer les résultats des derniers scrutins électoraux. Il y a quelques semaines, au moment des précédentes élections européennes, le pourcentage de participation représentait 57,21% des inscrits sur les listes électorales d'Hallencourt. Le taux de participation était de 55,25% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 45,4% au premier tour. Au deuxième tour, 44,86% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, au second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 70,94% des votants de la commune, contre un taux de participation de 70,15% au premier tour, ce qui représentait 778 personnes.