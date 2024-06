En direct

19:50 - Quel résultat pour le Nouveau Front populaire à la fin de ces législatives ? La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas le parti pris de ceux qui avaient choisi la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui manque encore d'un leader, est un saut dans le vide. Au moment des européennes, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 11,74% à Hallennes-lez-Haubourdin. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de la liste LFI, celle d'Europe Ecologie ou encore celle du PCF le 9 juin. Soit un cumul tournant autour des 25% sur place. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Hallennes-lez-Haubourdin, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 24,48% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter enfin avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - L'extrême droite a fortement progressé à Hallennes-lez-Haubourdin Que peut-on tirer de cet ensemble hétéroclite de statistiques ? Alors que sur la France entière, les scores de Jordan Bardella se sont élevés à plus de 31% des suffrages aux élections européennes de juin, soit près de 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la dynamique locale apparaît décuplée. Le mouvement frontiste a en effet déjà glané 10 points sur place entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN dépassera les 32% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un avantage du Rassemblement national à Hallennes-lez-Haubourdin début juin Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme plus pertinent encore, au moment d'analyser le scrutin des législatives. Car ce qu'ont dit les élections il y a quelques jours est révélateur. C'est en effet la liste d'extrême droite emmenée par Jordan Bardella qui a remporté les européennes 2024 à Hallennes-lez-Haubourdin, avec 37,79% des votes devant la liste emmenée par Valérie Hayer avec 14,37%, suivie par la liste de Raphaël Glucksmann avec 11,74%.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Hallennes-lez-Haubourdin au premier tour de la présidentielle 2022 L'élection du président de la République avait servi un énorme plébiscite à Marine Le Pen en 2022 à Hallennes-lez-Haubourdin. Marine Le Pen l'emportait avec 28,92% au 1er tour contre 28,57% pour Emmanuel Macron et 18,23% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec 5,25% des voix pour sa part. Avec 44,8%, Marine Le Pen s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 55,2%.

12:32 - Une majorité encore favorite ce dimanche ? Aux législatives en 2022 à Hallennes-lez-Haubourdin, le RN arrivait à la deuxième place, 24,54% des électeurs ayant voté pour son binôme, contre 28,85% pour Laurent Pietraszewski (LREM) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 50,30%. Laurent Pietraszewski s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Hallennes-lez-Haubourdin aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Quelle influence la population d'Hallennes-lez-Haubourdin exerce-t-elle sur les résultats des législatives ? Avec une densité de population de 952 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 7,19%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (89,28%) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 1 694 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (14,84%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,95%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,35% à Hallennes-lez-Haubourdin, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

09:32 - Pourcentage de participation aux élections : le cas d'Hallennes-lez-Haubourdin Le taux de participation sera indéniablement un critère déterminant du scrutin législatif à Hallennes-lez-Haubourdin (59320). Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,9% au premier tour. Au deuxième tour, 48,51% des votants ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à Hallennes-lez-Haubourdin ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle s'élevait à 18% à 12 h et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux ans, pour le premier tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 77,19% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre une participation de 77,66% au second tour, ce qui représentait 2 628 personnes.