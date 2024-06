Résultat des législatives à Halluin : premiers chiffres de l'élection 2024

Difficile de résumer clairement tous ces chiffres. Mais quelques grandes directions émergent… Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été pris par le RN au niveau de la commune entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. En extrapolant, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 34% à Halluin ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

La ville d'Halluin s'était massivement tournée vers Marine Le Pen au moment de l'élection suprême de 2022 puisque la patronne du parti frontiste s'imposait avec 30,19% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 28,08% et 20,78% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec 6,93% des voix. La cheffe du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,87% contre 52,13%.

11:02 - Démographie et politique à Halluin, un lien étroit

Dans la ville d'Halluin, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des législatives ? Avec un taux de chômage de 12,83% et une densité de population de 1645 habitants par km², les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (81,14%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 5 800 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 9,03% et d'une population étrangère de 6,59% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'instruction à Halluin mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,86% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.