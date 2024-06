Résultat des législatives à Haute-Rivoire : l'élection 2024 en direct

Il y a une élection qui est depuis venue changer la donne. Il y a quelques semaines en effet, à Haute-Rivoire, la liste du RN, emmenée par Jordan Bardella, a battu les autres listes, glanant 41,4% des votes face à Valérie Hayer à 13,44% et Marie Toussaint à 7,89%. Si on entre dans le détail, 231 votants se sont tournés vers elle dans la commune.

14:32 - À Haute-Rivoire, le résultat de la présidentielle encore bien ancré

C'est probablement le choix du locataire de l'Elysée qui est le meilleur révélateur sur l'inclinaison des habitants d'une commune. La commune de Haute-Rivoire avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au terme du scrutin présidentiel 2022. La figure de l'ancien Front national terminait avec 31,2% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 22,38% et 14,45% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec 8,31% des voix. Au second tour du scrutin, c'est encore la cheffe de file du parti d'extrême droite qui l'emportait avec 55,59%, devant Emmanuel Macron à 44,41%.