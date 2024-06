Résultat des législatives à Hayange : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Une progression pour la gauche depuis les dernières législatives à Hayange La Nupes ayant explosé en vol, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire ? Au cours du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Hayange, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 20,07% des votes dans la localité. Une somme à affiner avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Au moment des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann a atteint 9,06% à Hayange. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry (9%), ainsi que de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (2,58%) ou encore de Léon Deffontaine (1,66%) le 9 juin. Autrement dit une somme de 21% sur place.

18:42 - La forte progression de l'extrême droite à Hayange Que tirer de cette combinaison de scores ? Ce sont déjà 14 points qui ont ainsi été glanés par le RN à l'échelle de la commune entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. On peut donc juger possible que le RN dépassera les 59% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un énorme 52,45% pour le Rassemblement national à Hayange le 9 juin Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date apparaît aussi comme évident au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. Il y a quelques semaines en effet, à Hayange, la liste du RN, avec Jordan Bardella comme tête de file, a pris une longueur d'avance, récoltant 52,45% des suffrages contre Valérie Hayer à 9,23% et Raphaël Glucksmann à 9,06%. Ce sont ainsi 2523 habitants qui se sont tournés vers elle dans la localité.

14:32 - Hayange avait voté Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 La typologie politique des habitants d'une ville émerge sans doute le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection présidentielle. Il faut noter que le RN avait récolté au premier tour un meilleur résultat aux législatives à Hayange que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du président de la République. Elle avait rassemblé 38,62% au premier tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, obtenant chacun 20,92% et 20,16%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 58,74% contre 41,26%).

12:32 - Quel verdict à Hayange pour le RN aux élections législatives ? A l'échelle locale, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella lors de ces élections législatives2024 sera très instructif. Le RN se hissait en première position à Hayange lors des élections du Parlement il y a deux ans. C'est en effet Laurent Jacobelli qui débutait l'élection en tête au premier tour avec 51,21% dans la commune, qui votait pour la 8ème circonscription de la Moselle. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 65,32%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 34,68%.

11:02 - Hayange et législatives : démographie, économie et choix électoraux A mi-chemin des législatives, Hayange regorge de diversité et d'activités. Avec ses 15 968 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique se reflète dans ses 728 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 9 132 foyers fiscaux. Dans la ville, 34% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 24,68% de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Avec 1 677 résidents étrangers, Hayange se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Dans cette diversité sociale, près de 38,69% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 585,73 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Hayange, les problématiques locales, tels que l'emploi, l'enseignement et l'intégration, se joignent aux défis français.

09:32 - Abstention aux élections législatives à Hayange : un regard approfondi Au fil des scrutins électoraux passés, les 16 182 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Pendant les dernières élections européennes, 11 243 électeurs d'Hayange avaient participé au vote (soit 43,82%). Le taux de participation était de 41,54% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 36,75% au premier tour. Au deuxième tour, 37,06% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Hayange ? Pour comparer, au niveau du pays, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 48% au premier tour et seulement 46% au second tour, c'était presque un record.