Résultat des législatives à Hem : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Hem, qui va bénéficier des 26,46% de la Nupes ? Alors que la Nupes avait fait une percée lors des élections législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est le Nouveau Front populaire qui s'avance en 2024. Ce qui rend très flou le vote de gauche aujourd'hui. La liste PS-Place publique emmenée par Glucksmann avait glané 10,05% à Hem le 9 juin. Un score qui devrait s'améliorer aux législatives, puisque l'union ripolinée s'élève virtuellement à 36% cette fois, en faisant la somme des scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Cette base est élevée : lors du premier tour des législatives en 2022, à Hem, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 26,46% des votes dans la commune. Une percée à affiner enfin avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - Jusqu'où ira le Rassemblement national lors des législatives à Hem ? Que peut-on retenir de l'ensemble de ces données ? La progression du RN se montre déjà puissante à Hem entre le score de Jordan Bardella en 2019 (17,69%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (21,39%), de l'ordre de 4 points. Mais l'évolution devrait être plus importante encore aux législatives 2024, les intentions de vote donnant plutôt au RN un résultat de 30 à 35% dans l'ensemble du pays, très loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver tout proche des 20% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Une victoire de Bardella à Hem le 9 juin Le résultat des dernières élections il y a quelques jours reste autrement plus marquant. 21,39% des votes sont en effet tombés vers le RN de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen à Hem, face à Manon Aubry à 20,03% et Valérie Hayer à 18,65%. Le mouvement d'extrême droite a convaincu ainsi pas moins de 1509 électeurs de Hem.

14:32 - Quels ont été les résultats finaux de la présidentielle à Hem ? C'est incontestablement le choix du président de la République qui est l'indice le plus révélateur concernant les préférences des habitants d'une commune. Ce sont Emmanuel Macron avec 32,64% et Jean-Luc Mélenchon avec 29,52% qui s'imposaient au premier tour de la présidentielle à Hem. Marine Le Pen s'en trouvait quant à elle reléguée à 16,57%. Le second round de scrutin laissera sur le carreau la candidate du RN, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 70,13% contre 29,87% pour Le Pen.

12:32 - Valérie Six (Union des Démocrates et des Indépendants) devant ses concurrents lors des législatives il y a deux ans à Hem Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune de Hem il y a deux ans, lors des élections du Parlement, avec 11,26% au premier tour, contre 29,71% pour Valérie Six (Union des Démocrates et des Indépendants), Hem votant pour la 7ème circonscription du Nord. Ce ne sera pas mieux au second tour, le RN restant fantomatique et laissant la place à Félicie Gérard (Ensemble !) pour le leadership localement.

11:02 - Hem : démographie et socio-économie impactent les élections législatives Comment la population de Hem peut-elle peser sur le résultat des législatives ? Avec 44,1% de population active et une densité de population de 1969 habitants par km², ces données pourraient provoquer plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de chômeurs à 16,16% peut avoir un effet sur les attentes des électeurs quant aux politiques sur l'emploi. Un salaire moyen mensuel net de 2768,79 euros/mois montre l'importance des questions sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 6 339 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,70%) met en lumière des impératifs d'accompagnement social, tandis que le taux de salariés en CDD (9,27%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,56% à Hem, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

09:32 - Taux d'abstention aux dernières élections législatives à Hem : les tendances Comment votent ordinairement les électeurs de cette agglomération ? Début juin, lors des élections européennes, 48,77% des électeurs de Hem avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 52,75% pour les élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 54,48% au premier tour. Au deuxième tour, 53,3% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 30,36% des électeurs dans l'agglomération avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 27,33% au premier tour.