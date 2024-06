Résultat des législatives à Hennebont : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Le Nouveau Front populaire, nouvelle machine pour la gauche lors de ces législatives 2024 ? La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, avec une inconnue : le choix de ceux qui avaient voté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, devrait en séduire une partie. La liste dirigée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait terminé à 19,3% à Hennebont pour ces élections continentales. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI de Manon Aubry, celle de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un total tournant autour des 35% sur place. La réserve de voix semble importante : lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Hennebont, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 30,74% des votes dans la commune. Une somme à affiner enfin avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (22,38% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,96% pour Yannick Jadot, 3,8% pour Fabien Roussel et 2,21% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Le RN a fortement séduit à Hennebont en 5 ans Difficile d'y voir clair dans l'ensemble de ces chiffres. Mais des indices se dégagent… L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 11 points à Hennebont entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet être monté plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc imaginer que le RN sera tout proche des 30% ou plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella dans sa moyenne nationale à Hennebont au début du mois Ce qu'ont dit les élections il y a quelques semaines est incontournable. Revenir sur le séisme du 9 juin semble donc aussi logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. 29,16% des suffrages se sont en effet dirigés vers la liste du RN de Jordan Bardella début juin, aux élections du Parlement européen à Hennebont, face à Raphaël Glucksmann à 19,3% et Valérie Hayer à 14,04%. Le mouvement eurosceptique séduisait ainsi pas moins de 1842 votants d'Hennebont.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Hennebont lors de la dernière présidentielle Le choix du locataire de l'Elysée est certainement la clé pour jauger une tendance politique locale. Ce sont Emmanuel Macron avec 29,45% et Jean-Luc Mélenchon avec 22,38% qui avaient fini en tête du premier tour de l'élection du président de la République à Hennebont. Celle qui a atteint deux fois le second tour à l'échelle du pays ne finissait ici qu'avec 21,19% des votes. Et Marine Le Pen ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 36,35% contre 63,65%.

12:32 - Un premier tour positif pour le bloc Ensemble il y a deux ans Le résultat des législatives au niveau local sera observé selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme au niveau national. Au premier tour des législatives 2022, Hennebont, couverte par la 6ème circonscription du Morbihan, verra le binôme estampillé La République en Marche l'emporter avec 34,77%, alors que le RN sera distancé à 17,65%. Et le second tour sera à l'avenant avec encore Jean-Michel Jacques (LREM) finalement en tête localement.

11:02 - Élections législatives à Hennebont : un éclairage démographique A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Hennebont émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 15 746 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 883 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans l'agglomération, 30% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 29,75% de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités des politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Hennebont abrite une communauté diversifiée, avec ses 339 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de chômeurs de 12,57%, la commune dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 24 133 € par an, jouissant d'une certaine prospérité. À Hennebont, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'écologie et l'inflation, se mêlent aux objectifs français.

09:32 - Les prévisions de la participation aux législatives à Hennebont L'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2024 sera indiscutablement l'abstention à Hennebont (56700). Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 51,21% au premier tour et seulement 50,48% au second tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle atteignait 18% à midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour. En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, 77,09% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération s'étaient rendus dans l'isoloir, contre une participation de 75,38% au second tour, soit 8 869 personnes.