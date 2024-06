Résultat des législatives à Holving : l'élection 2024 en direct

C'est sans doute l'élection suprême qui est l'indicateur le plus précis sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini en tête avec 41,7% au 1er tour de l'élection suprême de 2022 à Holving. Emmanuel Macron était deuxième avec 19,95% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,03%. Holving n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec seulement 7,46% des suffrages pour sa part. La candidate du RN s'imposait finalement au 2e round dans la ville avec 65,6%, devant Emmanuel Macron à 34,4%.

Analyser le scrutin législatif le plus récent apporte des indicateurs précieux au moment de l'élection du jour. En 2022 pour les législatives, le RN parvenait en pôle position à Holving. C'est en effet Marie-Claude Voinçon qui se classait en pôle position au premier tour avec 32,32% dans la commune, qui votait pour la 5ème circonscription de la Moselle. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 52,19%, devant le binôme Les Républicains à 47,81%.

11:02 - Les enjeux locaux d'Holving : tour d'horizon démographique

Dans les rues d'Holving, les élections sont en cours. Avec ses 1 262 habitants, ce village cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 51 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 420 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le village, 25% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 30,08% de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Holving accueille une communauté diversifiée, avec ses 137 résidents étrangers, soit 10,70% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 51,19% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 950,27 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Holving, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'enseignement et l'intégration, se mêlent aux objectifs français.