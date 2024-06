En direct

19:51 - Quel candidat vont choisir les électeurs de gauche à Houplines ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces législatives, avec une inconnue : la décision de ceux qui avaient opté pour la Nupes, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, pourrait en rassembler une part. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Houplines, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 27,14% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Lors des européennes plus récemment, la liste Glucksmann s'est élevée à 11,08% à Houplines. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la LFI Manon Aubry (8,65%), ainsi que de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (3,82%) et enfin de Léon Deffontaine (4,53%) le 9 juin. Autrement dit un cumul de 26% sur place.

18:42 - L'époustouflante évolution de l'extrême droite à Houplines en 5 ans Difficile de trouver un sens à cette avalanche de scores. Mais quelques grandes directions apparaissent… L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 10 points à Houplines entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir avancé plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc conclure que le RN sera pas loin des 30% ou plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un avantage de Bardella à Houplines début juin Les résultats de ces législatives vont peut être s'approcher davantage de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Dans le détail, 1073 votants d'Houplines ont en effet été séduits par le Rassemblement national il y a quelques jours, aux européennes. La liste de Jordan Bardella a enregistré 40,16% des voix contre Valérie Hayer à 12,24% et Raphaël Glucksmann à 11,08%.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Houplines au premier tour de la présidentielle 2022 C'est sans doute l'élection à la présidence de la République qui est le meilleur indice sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini en tête avec 32,37% au premier tour de l'élection suprême de 2022 à Houplines. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,02% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 19,84%. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec seulement 5,59% des suffrages. Nouveau coup d'éclat au 2e tour pour Marine Le Pen devant Emmanuel Macron avec une patronne du RN à 50,26% contre 49,74%.

12:32 - Les chiffres de la dernière législative sont-ils révélateurs de l'élection de 2024 à Houplines ? Le nombre d'électeurs en faveur du RN sera un enseignement majeur au niveau local pour cette législative. Il y a deux ans, lors des législatives à Houplines, le RN terminait à la deuxième place sur le podium, 26,1% des électeurs ayant choisi son binôme, contre 27,14% pour Roger Vicot (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Nupes (56,00%). Roger Vicot remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Démographie et politique à Houplines, un lien étroit La composition démographique et socio-économique d'Houplines détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur les résultats des élections législatives. Dans l'agglomération, 38% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 21,27% ont plus de 60 ans. La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations des directives en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (80,25%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 2 357 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (20,40%) révèle la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (8,61%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Houplines mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,92% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.

09:32 - La mobilisation des citoyens aux législatives à Houplines L'étude des résultats des derniers scrutins électoraux permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. Au moment des européennes de début juin, 53,74% des inscrits sur les listes électorales d'Houplines (Nord) avaient boudé les urnes, contre une abstention de 53,36% lors des élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 59,56% au premier tour et seulement 60,63% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Houplines pour les législatives ? Au niveau national, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle représentait 18,43% à 12 h et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.