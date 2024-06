Résultat des législatives à Hundling : l'élection 2024 en direct

L'inclinaison des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus visiblement dans le résultat de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen avait fini première avec 36,95% au 1er tour de l'élection du président de la République de 2022 à Hundling. Emmanuel Macron était deuxième avec 20,98% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,63%. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec seulement 9,27% des suffrages pour sa part. La patronne du RN s'imposait ensuite au 2e round dans la commune avec 61,85%, devant Emmanuel Macron à 38,15%.

11:02 - Le poids démographique et économique d'Hundling aux législatives

Dans la ville d'Hundling, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques pèsent sur les résultats des législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 13,16% et une densité de population de 201 hab/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (82,66%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 440 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (10,54%) met en lumière des besoins de suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (9,27%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Hundling mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,78% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.