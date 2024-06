Résultat des législatives à Hyères : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - À Hyères, que vont choisir les électeurs de gauche ? La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, avec une inconnue : le parti pris de ceux qui avaient opté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, est un saut dans le vide. La barre est haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Hyères, le binôme Nupes avait en effet accumulé 16,35% des votes dans la localité. Une somme à affiner avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste portée par Raphaël Glucksmann a plus récemment obtenu 10,79% à Hyères pour les élections continentales. Reste que dans la cité, il faudra aussi jauger les 5,19% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 3,77% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,56% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, un cumul de 19% cette fois.

18:42 - 9 points gagnés en 5 ans par le Rassemblement national à Hyères Alors que tirer de tous ces chiffres ? Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été glanés par le RN au niveau de la commune entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une grosse avancée. En extrapolant, on peut déduire que le RN sera tout proche des 30% voire plus à Hyères ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un avantage du RN à Hyères le 9 juin dernier On ne peut faire l'impasse sur le scrutin qui s'est tenu il y a une vingtaine de jours. 38,99% des suffrages se sont en effet dirigés vers la liste du RN de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections européennes à Hyères, devant Valérie Hayer à 15,34% et Raphaël Glucksmann à 10,79%. Le mouvement nationaliste l'a emporté avec pas moins de 8260 électeurs d'Hyères.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Hyères au premier tour de l'élection présidentielle Le choix du chef de l'Etat est certainement la clé pour appréhender au mieux une tendance politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Hyères lors du premier tour de la présidentielle avec 26,9%, arrivant devant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 25,87%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 15,42% et 13,75% des voix. Et la candidate du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 49,17% contre 50,83%.

12:32 - Le résultat des macronistes déjà déterminant ce soir Le résultat des élections législatives au niveau local sera scruté avec le prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste du pays. Lors des dernières législatives à Hyères, le RN finissait à la seconde position sur le podium, 25,68% des votants ayant voté pour son binôme, contre 29,09% pour Isabelle Monfort (LREM) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme La République en Marche avec 51,00%. Isabelle Monfort remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Les données démographiques d'Hyères révèlent les tendances électorales A mi-chemin des élections législatives, Hyères fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 55 103 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 6 365 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 14 626 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (57,35%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Avec 2 809 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 7,75%, Hyères est un exemple de son ouverture au monde. Malgré un taux de chômage de 14,08%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 28 780 €/an. Pour résumer, Hyères incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - La mobilisation des citoyens aux élections législatives à Hyères L'étude des résultats des dernières consultations politiques permet de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville. Au moment des européennes de début juin, le pourcentage de participation atteignait 54,51% au niveau d'Hyères, contre une participation de 51,04% lors du scrutin de 2019. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 47,54% au premier tour et seulement 46,26% au deuxième tour. Au niveau national, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle atteignait 18,43% à midi et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.