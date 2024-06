En direct

19:48 - Le Front populaire, nouvel aimant pour la gauche lors de ces élections législatives 2024 ? La gauche unie aux dernières législatives ayant éclaté, à quel parti vont s'attacher ses électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Combien en récupérera le Nouveau Front populaire ? Répondre à cette question est difficile. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives en 2022, à Inguiniel, le binôme Nupes avait en effet obtenu 26,34% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Un score à mettre en perspective avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques semaines plus tôt, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour le Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et donné comme très proche de la majorité dans les intentions de vote ? La liste Glucksmann, alliée du PS, a plus récemment terminé à 11,06% à Inguiniel le 9 juin. Mais on peut en revanche évaluer un résultat de 23% pour la gauche pour ce premier round dans la localité, la part de voix du chef de file Place Publique étant à rehausser avec celles de l'insoumise Manon Aubry (5,14%), de l'EELV Marie Toussaint (3,69%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (4,25%).

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a gagné 17 points à Inguiniel Que tirer des résultats des dernières élections ? Alors qu'à l'échelle du pays, les scores de Jordan Bardella se sont élevés à plus de 31% des voix au scrutin européen de 2024, soit 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la progression locale semble plus forte encore. Le mouvement frontiste a en effet déjà glané 17 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN soit à environ 30% ou plus à Inguiniel ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un avantage de Bardella à Inguiniel le 9 juin dernier Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît aussi comme évident au moment d'anticiper le scrutin des législatives. Le 9 juin en effet, à Inguiniel, la liste RN, dirigée par Jordan Bardella, a remporté l'élection, avec 41,12% des voix devant Valérie Hayer à 13,3% et Raphaël Glucksmann à 11,06%.

14:32 - 30,28% pour Marine Le Pen lors de la présidentielle 2022 à Inguiniel Le bord politique des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus dans les choix faits lors de l'élection de celui qui va présider la France. Marine Le Pen avait fini en tête avec 30,28% au premier tour de l'élection suprême de 2022 à Inguiniel. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,38% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,93%. Jean Lassalle ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec 5,75% des voix. La cheffe du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,89% contre 52,11%.

12:32 - Le résultat des macronistes déjà déterminant au premier tour Le verdict du plus récent scrutin législatif peut sembler un précédent clé au moment du rendez-vous électoral majeur qui se joue. En 2022, aux législatives, le RN trébuchait au premier tour dans la commune d'Inguiniel, grattant 24,84% des suffrages sur place, contre 33,54% pour Jean-Michel Jacques (Ensemble !). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents estampillés La République en Marche (50,97% contre 49,03% pour le RN). Jean-Michel Jacques remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Élections à Inguiniel : l'impact des caractéristiques démographiques La composition démographique et socio-économique d'Inguiniel façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur les résultats des élections législatives. La répartition par âge peut avoir un effet sur les orientations des politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la localité, 31% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 6,89% de plus de 75 ans. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (21,92%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 816 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (9,52%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,17%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Inguiniel mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 18,54% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - C'est parti pour les législatives à Inguiniel Comment votent traditionnellement les citoyens de cette commune ? Au moment des précédentes élections européennes, sur les 1 774 personnes en âge de voter à Inguiniel, 46,96% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 49,36% lors des européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 52,36% au premier tour et seulement 53,77% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Inguiniel ? Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 23,43% dans la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 23,04% au premier tour.