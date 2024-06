Difficile de se faire une idée précise des prochaines élections après cette avalanche de scores. Mais quelques grandes directions émergent… Alors qu'au niveau national, les résultats du RN ont affiché plus de 30% des voix aux élections européennes de juin, soit 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la progression locale apparaît plus forte encore. Le parti a en effet déjà récupéré 10 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN arrive à près de 39% voire plus à Issou ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Issou : ce qu'il faut retenir

La démographie et la situation socio-économique d'Issou déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les législatives. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 37% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 8,01%. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (82,13%) met en exergue le poids des enjeux liés au logement et à l'aménagement du territoire. Un revenu moyen par foyer fiscal de 30 869 euros/an montre l'importance des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 1 325 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 9,53% et d'une population étrangère de 5,57% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Le pourcentage d'étudiants, de 8,01% à Issou, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.