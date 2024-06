Résultat des législatives à Issy-les-Moulineaux : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - La gauche a progressé depuis les dernières législatives à Issy-les-Moulineaux Une autre interrogation qui accompagne ces législatives sera celle du choix des électeurs de gauche après l'arrivée du Nouveau Front populaire, un an après la rupture de la coalition de Mélenchon. La liste Glucksmann avait cumulé 19,54% à Issy-les-Moulineaux le 9 juin. Reste que dans la cité, il faudra aussi avoir un œil sur les 11,18% de Manon Aubry (La France insoumise), les 8,11% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,3% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, une somme tournant autour des 39% sur place. A l'issue du premier tour des élections du Parlement à Issy-les-Moulineaux, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 28,5% des votes dans la localité. Quelle part optera pour le Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et donné au coude-à-coude avec l'alliance macroniste dans les intentions de vote lors de ces élections législatives ?

18:42 - Le Rassemblement national en chiffres à Issy-les-Moulineaux avant les législatives Que tirer des résultats des derniers rendez-vous électoraux ? La progression du RN se montre déjà puissante à Issy-les-Moulineaux entre le score de Jordan Bardella en 2019 (7,17%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (12,18%), de l'ordre de 5 points. Mais celle-ci s'annonce plus importante encore aux législatives 2024, les sondages donnant plutôt au RN une progression de 15 points par rapport à la précédente élection des députés en France, loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 15% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Le RN dépassé à Issy-les-Moulineaux lors des élections européennes Les résultats de ces législatives pourraient plutôt se rapprocher du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. C'est Valérie Hayer qui l'a en effet emporté à Issy-les-Moulineaux lors des récentes élections des eurodéputés, avec 22,29% des suffrages. La liste doublait alors celle de Raphaël Glucksmann avec 19,54% dans la localité. Jordan Bardella achevait l'élection troisième, avec 12,18%.

14:32 - Qui est sorti vainqueur de l'élection présidentielle à Issy-les-Moulineaux ? Le choix du locataire de l'Elysée est sans doute la clé pour jauger une tendance politique locale. Les habitants d'Issy-les-Moulineaux avaient opté pour Marine Le Pen à 7,81% lors du premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient devancé cette fois la représentante du RN avec 40,01% et 21,99% des suffrages. C'est finalement le président sortant qui remportera l'adhésion des électeurs avec 81,48% contre 18,52% pour Le Pen au deuxième tour sur place.

12:32 - Un premier tour positif pour le bloc présidentiel en 2022 Se retourner sur le scrutin législatif le plus récent semble une évidence au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Au moment de donner ou non des députés à la France il y a deux ans, le RN trébuchait au premier tour dans la ville d'Issy-les-Moulineaux, cumulant 7,02% des suffrages sur place, contre 50,32% pour Gabriel Attal (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents étiquetés Ensemble ! Avec 37,22% contre 62,78% pour les vainqueurs. Gabriel Attal remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Issy-les-Moulineaux : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Dans la commune d'Issy-les-Moulineaux, une variété de données démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des élections législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,72% et une densité de population de 16257 hab par km², les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 51,51%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 15,03% et d'une population étrangère de 10,02% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le taux d'étudiants, de 7,23% à Issy-les-Moulineaux, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.

09:32 - Abstention à Issy-les-Moulineaux : que retenir des précédentes élections ? Le niveau d'abstention sera incontestablement l'un des facteurs importants de ces législatives 2024 à Issy-les-Moulineaux. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 44,05% au premier tour et seulement 46,78% au second tour. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 52% au premier tour et 54% au second tour, c’était plus qu’en 2017. Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 20,57% dans l'agglomération, à comparer avec une abstention de 24,08% au deuxième tour.