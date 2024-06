Résultat des législatives à Ivry-sur-Seine : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Sur qui vont se diriger les supporters de la Nupes disparue à Ivry-sur-Seine ? L'union des partis de gauche aux dernières législatives ayant explosé en vol, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, seront-ils vraiment convaincus par le Nouveau Front populaire ? La liste PS-Place publique dirigée par Glucksmann avait atteint 15,6% à Ivry-sur-Seine début juin. Reste que dans la ville, il faudra aussi assimiler les 34,85% de Manon Aubry (La France insoumise), les 8,67% de Marie Toussaint (EELV) et les 5,38% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, un cumul tournant autour des 62% sur place. La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés à Ivry-sur-Seine, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 59,52% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et annoncé au coude-à-coude avec l'alliance du centre par les sondeurs ?

18:42 - Jusqu'où ira le Rassemblement national lors des législatives à Ivry-sur-Seine ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Les intentions de vote prédisent un Rassemblement national à environ un tiers des suffrages dans l'Hexagone ce dimanche 30 juin, soit 15 points de plus que son résultat des dernières élections législatives. Logiquement, cette tendance devrait l'approcher de 23% à Ivry-sur-Seine, soit quinze points de plus également que son score de l'époque au niveau local. Mais Ivry-sur-Seine n'est pas la France et on note que le RN n'a gagné ici que 1 point de plus entre les européennes de 2019 et celles de 2024 par exemple. Voilà qui devrait tempérer les conclusions les plus expéditives.

15:31 - Ivry-sur-Seine pas vraiment en phase avec la France lors des élections du 9 juin Ce qu'ont dit les élections il y a quelques jours est majeur. Se retourner sur le dernier vote en date apparaît donc plus que jamais comme pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Le podium des dernières européennes à Ivry-sur-Seine, en effet, plaçait dans cet ordre la liste de Jordan Bardella troisième, avec 11,87% des suffrages exprimés, devancée par la liste de Raphaël Glucksmann avec 15,6% et enfin la liste de Manon Aubry avec 34,85%, vainqueure dans la commune.

14:32 - Ivry-sur-Seine avait voté Mélenchon au premier tour de la dernière présidentielle Le scrutin présidentiel est incontestablement la référence pour jauger une préférence politique locale. Chez les habitants d'Ivry-sur-Seine, Marine Le Pen n'avait pas vraiment percé lors du premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. Avec un timide 8,66%, la candidate de l'extrême droite était battue par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 48,64% et 20,86% des suffrages. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 79,15% devant Marine Le Pen (20,85%).

12:32 - Mathilde Panot (Nouvelle union populaire écologique et sociale) en avance lors des législatives il y a deux ans à Ivry-sur-Seine Les élections législatives 2022 à Ivry-sur-Seine ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui récoltera 8,19% dans la commune, qui faisait partie de la 10ème circonscription du Val-de-Marne, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV rassembleront 59,52% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents estampillés LFI-PS-PC-EELV avec 28,67% contre 71,33% pour les vainqueurs. Mathilde Panot remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Ivry-sur-Seine : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections À Ivry-sur-Seine, les facteurs démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des législatives. Avec un taux de chômage de 14,75% et une densité de population de 9765 hab par km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (42,87%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 14 451 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Enfin, la présence d'une population immigrée de 31,75% et d'une population étrangère de 25,06% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le taux d'étudiants, évalué à 9,28% à Ivry-sur-Seine, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

09:32 - Analyse de la participation lors des législatives à Ivry-sur-Seine L'un des facteurs clés des législatives 2024 sera immanquablement le niveau de participation à Ivry-sur-Seine (94200). Pour mémoire, dans l'agglomération, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,62% au premier tour. Au deuxième tour, 45,84% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Ivry-sur-Seine ? Pour rappel, au niveau national, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour. En avril 2022, lors du deuxième tour de la présidentielle, 67,67% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 76,6% au premier tour, soit 22 955 personnes.