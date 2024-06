Résultat des législatives à Joinville-le-Pont : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Joinville-le-Pont, quels pourraient être les reports du score de gauche ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les dernières élections législatives, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est le Nouveau Front populaire qui a émergé en 2024. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche dans les isoloirs. Lors des élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann s'est arrogée 18,48% à Joinville-le-Pont. Reste que dans la commune, il faudra aussi compter sur les 15,06% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 8,33% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,24% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit un cumul tournant autour des 43% sur place. La réserve de voix apparaît comme importante. Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Joinville-le-Pont, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 32,48% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective enfin avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (26,13% pour Jean-Luc Mélenchon, 7,05% pour Yannick Jadot, 1,86% pour Fabien Roussel et 1,4% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Les performances du Rassemblement national à Joinville-le-Pont avant les législatives Alors que conclure de cette masse de chiffres ? La progression du RN semble déjà forte à Joinville-le-Pont entre le score de Jordan Bardella en 2019 (10,82%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (15,78%), de l'ordre de 5 points. Mais celle-ci s'annonce plus importante encore aux législatives 2024, les études sondagières donnant plutôt au RN un score de 30 à 35% dans l'ensemble du pays, très loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à environ 10% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Le RN n'a pas fait recette à Joinville-le-Pont lors des élections de juin Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date peut aussi sembler pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. À Joinville-le-Pont, les dernières élections européennes se terminaient avec la première place de la liste de Raphaël Glucksmann en effet, avec 18,48% des bulletins exprimés. Elle était suivie de la liste de Valérie Hayer avec 16,83%. En troisième position se trouvait Jordan Bardella avec 15,78%.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Joinville-le-Pont au premier tour de la présidentielle 2022 C'est incontestablement le scrutin présidentiel qui est le meilleur indice sur le bord politique des habitants d'une commune. Dans la ville de Joinville-le-Pont, Marine Le Pen n'était pas majoritaire lors du premier tour de la présidentielle en 2022. Avec 9,97%, la cheffe de file du RN était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 33,48% et 26,13% des voix. C'est finalement le président sortant qui remportera l'adhésion des électeurs avec 77,42% contre 22,58% pour Le Pen au second tour sur place.

12:32 - Erik Pagès (LFI-PS-PC-EELV) en pôle position lors des dernières législatives à Joinville-le-Pont Le verdict du plus récent scrutin législatif apparaît comme un indicateur précieux au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Au moment de donner ou non une majorité à la France il y a deux ans, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la ville de Joinville-le-Pont, obtenant 5,88% des votes sur place, contre 32,48% pour Erik Pagès (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois le premier rang local aux concurrents estampillés Les Républicains avec 43,28% contre 56,72% pour les vainqueurs. C'est en revanche Michel Herbillon (Les Républicains) qui arrivait premier au finish cette fois.

11:02 - Joinville-le-Pont : démographie et socio-économie impactent les législatives A mi-chemin des législatives, Joinville-le-Pont émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 33,24% de cadres pour 20 413 habitants, cette agglomération possède une certaine vitalité économique. L'existence de 1 849 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (64,15%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. La présence de 2 436 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 17,49%, favorise son multiculturalisme. Au sein de cette diversité sociale, 44,45% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 872,94 euros, pèse sur une ville qui aspire à un avenir prospère. Joinville-le-Pont incarne la vivacité et l'authenticité d'un pays en mouvement.

09:32 - Les législatives débutent à Joinville-le-Pont : la participation en question La participation sera incontestablement l'une des clés du scrutin législatif à Joinville-le-Pont (94340). Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 47,46% au premier tour et seulement 47,57% au second tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Joinville-le-Pont pour les législatives ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle atteignait 18,43% à midi et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, 20,7% des électeurs dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 26,65% au deuxième tour.