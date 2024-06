En direct

19:50 - À Jonquières-Saint-Vincent, quels pourraient être les reports du vote de gauche ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait accumulé les votes lors des élections législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est une nouvelle union qui a émergé en 2024. Ce qui laisse planer l'incertitude sur le vote de gauche ce dimanche. Au cours du premier tour des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait obtenu 18,8% des votes dans la localité. Un score à compléter avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste portée par Raphaël Glucksmann a plus récemment cumulé 7,89% à Jonquières-Saint-Vincent début juin. Un chiffre qui devrait croître aux législatives, puisque l'union ripolinée peut théoriquement atteindre 20% cette fois, en additionnant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a grappillé 11 points à Jonquières-Saint-Vincent Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été pris par le RN à l'échelle de la commune entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. On peut donc juger possible (certes imprudemment) que le RN finisse à près de 57% ou plus à Jonquières-Saint-Vincent ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - L'énorme performance du RN à Jonquières-Saint-Vincent début juin Le résultat de ce 30 juin fera certainement écho au séisme survenu le 9 juin dernier. C'est en effet la liste d'extrême droite emmenée par Jordan Bardella qui a remporté les élections européennes 2024 à Jonquières-Saint-Vincent, avec 54,16% des bulletins (782 voix) devant la liste dirigée par Manon Aubry avec 9,35%, elle-même suivie par la liste de Valérie Hayer avec 8,59%.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Jonquières-Saint-Vincent au premier tour de l'élection présidentielle C'est probablement l'élection du chef de l'Etat qui est la référence sur les préférences des habitants d'une commune. Il faut retenir que le RN avait enregistré au premier tour un résultat plus haut encore aux législatives à Jonquières-Saint-Vincent que Marine Le Pen en personne lors de la présidentielle. La présidente de la formation avait accumulé 40,34% au 1er tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, obtenant respectivement 18,82% et 16,09%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 62,68% contre 37,32%).

12:32 - Quel verdict pour le Rassemblement national ce dimanche à Jonquières-Saint-Vincent ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent est un enseignement précieux au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Le RN parvenait en pôle position à Jonquières-Saint-Vincent en 2022 lors des législatives. C'est en effet Yoann Gillet qui débutait l'élection en tête au premier tour avec 49,71% dans la commune, partie intégrante de la 1ère circonscription du Gard. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 66,84%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 33,16%.

11:02 - Analyse démographique et économique des élections législatives à Jonquières-Saint-Vincent Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections législatives à Jonquières-Saint-Vincent comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 3 851 habitants, cette localité cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 234 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de familles possédant au moins une voiture (83,42%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. La présence de 380 résidents étrangers, soit 9,97% de la population, contribue à son pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2073,4 euros/mois, la ville défend une stabilité économique malgré les obstacles. À Jonquières-Saint-Vincent, les intérêts locaux se mêlent aux défis français.

09:32 - Participation à Jonquières-Saint-Vincent : que retenir des précédentes élections ? À Jonquières-Saint-Vincent (30300), l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2024 sera indiscutablement l'étendue de l'abstention. En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 20,08% au niveau de la ville. Le taux d'abstention était de 21,37% au deuxième tour. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,03% au premier tour. Au deuxième tour, 52,12% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Jonquières-Saint-Vincent ? La hausse des prix du quotidien qui grève les finances des ménages est de nature à inciter les électeurs de Jonquières-Saint-Vincent à s'intéresser plus fortement au scrutin.