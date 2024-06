Résultat des législatives à Jons : l'élection 2024 en direct

11:02 - Jons : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Dans la ville de Jons, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des élections législatives. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la commune, 35% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 19,65% de 60 ans et plus. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (12,19%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 448 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (9,91%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (4,6%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Jons mettent en avant une diversité de qualifications, avec 28,6% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.