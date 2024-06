Résultat des législatives à Joué-lès-Tours : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Le Nouveau Front populaire pourrait compter entre 30% et 36% à Joué-lès-Tours lors de ce premier tour L'autre incertitude de ces élections législatives sera celle du vote de gauche après l'avènement du Front populaire, un an après la rupture de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. La liste de Raphaël Glucksmann avait terminé à 16,23% à Joué-lès-Tours pour ces élections continentales. Reste que dans la ville, il faudra aussi prendre en compte les 14,35% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 4,73% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,68% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, un total tournant autour des 36% sur place. La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives en 2022, à Joué-lès-Tours, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 30,9% des votes dans la localité. Une poussée à comparer enfin avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (26,51% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,34% pour Yannick Jadot, 2,3% pour Fabien Roussel et 2,09% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Les performances du Rassemblement national avant les législatives à Joué-lès-Tours Difficile de mettre en perspective l'ensemble de ces données. Mais des tendances émergent… Quand on analyse la progression du Rassemblement national qui se dégage des dernières élections au niveau national, soit huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du candidat RN pourrait se situer pas loin des 20% à Joué-lès-Tours. Un chiffre qui semble coller avec les électeurs également gagnés par le parti dans la localité ces dernières années : une hausse de 7 points qui peut toujours grimper.

15:31 - Quels résultats pour les européennes à Joué-lès-Tours il y a trois semaines ? Regarder un peu moins loin en arrière apparaît comme encore plus indispensable au moment d'anticiper le scrutin des législatives. C'est en effet la liste Rassemblement national poussée par Jordan Bardella qui s'est imposée aux élections du Parlement européen il y a trois semaines à Joué-lès-Tours, avec 25,71% des électeurs (3091 voix) devant la liste de Valérie Hayer avec 16,67%, suivie par Raphaël Glucksmann avec 16,23%.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Joué-lès-Tours lors de la dernière présidentielle L'inclinaison des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection suprême. La ville de Joué-lès-Tours avait voté pour Marine Le Pen à 17,84% lors du premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient surclassé cette fois la patronne du RN avec respectivement 31,56% et 26,51% des bulletins exprimés. Le second round restera synonyme de défaite pour la cheffe du RN, Emmanuel Macron finissant à 68,74% contre 31,26% pour Le Pen.

12:32 - Un premier tour qui avait souri au bloc Ensemble il y a deux ans Le résultat du plus récent scrutin législatif peut sembler un enseignement précieux au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Le RN ratait complètement la première marche à Joué-lès-Tours en 2022, lors des élections des députés, avec 16,41% au premier tour, contre 32,75% pour Fabienne Colboc (Ensemble !), Joué-lès-Tours étant partie intégrante de la 4ème circonscription d'Indre-et-Loire. Et le second tour ira dans le même sens avec encore Fabienne Colboc (Ensemble ! - Majorité présidentielle) finalement en tête localement.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Joué-lès-Tours A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Joué-lès-Tours foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 38 183 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique s'observe dans ses 1 937 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 22 160 foyers fiscaux. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (78,11%) montre l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Joué-lès-Tours incarne une communauté diversifiée, avec ses 4 383 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 593 €/an, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 16,4%, révélant une situation économique en demi-teinte. Pour résumer, Joué-lès-Tours incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Joué-lès-Tours La participation sera incontestablement l'une des clés des élections législatives 2024 à Joué-lès-Tours. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 53,69% au premier tour. Au deuxième tour, 53,95% des citoyens ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Joué-lès-Tours ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle atteignait 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Lors du second tour de l'élection présidentielle, parmi les 24 996 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 29,62% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 27,12% au premier tour.