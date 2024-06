Résultat des législatives à Jouy-le-Potier : l'élection 2024 en direct

15:36 - Emmanuel Macron en tête à Jouy-le-Potier au premier tour de la dernière présidentielle

Jouy-le-Potier avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 21,01%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, bénéficiant de 35,89% des votes. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 11,19% et 8,75% des suffrages. Et la cheffe du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 36,97% contre 63,03%.