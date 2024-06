En direct

19:51 - La gauche aussi dans la course à l'Aigle pour ces législatives ? La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, avec une inconnue : les intentions de ceux qui avaient voté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui manque toujours d'un chef, reste une inconnue. La liste de Raphaël Glucksmann avait glané 12,4% à l'Aigle pour ces élections continentales. Mais ce sont 25% que peut en revanche attendre la gauche, la part de voix du leader Place Publique étant à rehausser avec celles de la LFI Manon Aubry (9,65%), de l'écologiste Marie Toussaint (3,87%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,44%). Au cours du premier round des législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 19,05% des voix dans la commune. Une performance à affiner enfin avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - 9 points grappillés en 5 ans par l'extrême droite à l'Aigle Difficile de mettre en perspective l'ensemble de ces résultats. Mais des indices se distinguent… Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été grattés par le RN au niveau local entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. En faisant une projection simple, on peut donc déduire que le RN sera tout proche des 30% ou plus à l'Aigle ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 35,09% pour le RN à l'Aigle le 9 juin L'équilibre de la présidentielle et des législatives remonte à deux ans déjà, une éternité en politique. Le résultat de la liste RN, chapeautée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à l'Aigle, avec 35,09%. Le mouvement eurosceptique devançait alors Valérie Hayer à 15,47% et Raphaël Glucksmann à 12,4%.

14:32 - Le résultat de l'élection présidentielle, un marqueur aussi à l'Aigle C'est sans doute l'élection suprême qui est l'indicateur le plus précis sur les préférences des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à l'Aigle lors du premier tour de la présidentielle avec 29,14%, arrivant devant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 24,66%. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec respectivement 19,99% et 7,48% des suffrages. Et la candidate du RN s'inclinait face au président sortant au second tour, avec 41,62% contre 58,38%.

12:32 - Que peuvent dire les tendances des législatives 2022 pour L'Aigle ? Revenir sur le scrutin législatif le plus récent semble une évidence au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Lors des dernières législatives à l'Aigle, le RN terminait à la seconde position sur le podium, 19,14% des votants s'étant tournés vers son binôme, contre 40,48% pour Véronique Louwagie (Les Républicains) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Les Républicains (68,41%). Véronique Louwagie s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Élections à l'Aigle : l'impact des caractéristiques démographiques La structure démographique et socio-économique de l'Aigle détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur les résultats des législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 23,23% et une densité de population de 446 hab par km², les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Un salaire moyen mensuel net de 1990,67 euros par mois peut être symptomatique de situations de précarité financière pour certains foyers. Enfin, la présence d'une population étrangère de 9,39% et d'une population immigrée de 11,15% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à l'Aigle mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 46,62% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - L'Aigle : la mobilisation des électeurs aux législatives Comment ont voté les citoyens de cette agglomération lors des derniers scrutins électoraux ? Début juin, lors des européennes, 52,03% des personnes habilitées à voter à l'Aigle avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 49,34% lors du scrutin de 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52,41% au premier tour et seulement 56,01% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les législatives à l'Aigle ? A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle représentait 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.